Ученые назвали животное, которое доживет до "конца света"

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Тихоходки, самые живучие существа на Земле, должны дожить до самого "конца света", когда Солнце полностью исчерпает свои запасы водорода, превратится в красного гиганта и поглотит Землю, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Если мы не создадим систем планетарной обороны, люди будут оставаться крайне уязвимым видом животных. Даже небольшие изменения в условиях обитания могут погубить нас. С другой стороны, тихоходки являются практически неуязвимыми для таких угроз. Возможно, что и на других планетах есть примеры столь же живучих существ. Если на Земле есть тихоходки, то кто знает, что может обитать в глубинах космоса?", — заявил Альвес Батиста (Alves Batista) из Оксфордского университета (Великобритания).

В 2007 году ученые совершили удивительное открытие, анализируя данные, собранные российским биоспутником "Фотон-М3": оказалось, что тихододки, небольшие беспозвоночные, дальние родичи раков и насекомых, способны выживать очень долгое время в открытом космосе и даже размножаться в условиях полной невесомости и отсутствия пищи и воды.

Когда ученые начали подсчитывать и изучать гены тихоходок, их ожидал большой сюрприз – свыше 6,5 тысяч участков ДНК из 38 тысяч генов (18%) были "позаимствованы" ими у других организмов. Большая часть из них была получена от бактерий-экстремофилов, но при этом в геноме тихоходок так же присутствуют гены растений, грибов и архей. Недавно ученые обнаружили, что клетки тихоходок содержат в себе уникальные белки, защищающие их от смертельных доз радиации.

Батиста и его коллеги решили выяснить, какие космические или наземные угрозы могут уничтожить тихоходок, опираясь на известные нам данные об их биологии и о том, какие космические катаклизмы могут угрожать Земле.

Ученые рассматривали три основных типа угроз, способных уничтожить жизнь на нашей планете – падения крупных астероидов, взрывы сверхновых и гамма-вспышки. Как показали их расчеты, ни одно из этих событий не сможет ухудшить условия на Земле до такой степени, что на ней не смогут жить даже тихоходки.

К примеру, для полного уничтожения океанов Земли и их испарения в космос нужен чрезвычайно крупный астероид размерами с Весту, Плутон или другие крупные карликовые планеты, которые никогда не сближаются с Землей и имеют нулевые шансы упасть на нее в ближайшие 4-4,5 миллиарда лет, которые просуществует наше Солнце.

Аналогичным образом, сверхновая должна взорваться на чрезвычайно близком расстоянии от Земли, всего в 0,14 световых лет от Солнечной системы, чтобы полностью "стерилизовать" планету и лишить ее всех запасов воды и других "кирпичиков жизни". Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавры, расположена в 4 световых годах от Солнца и не представляет угрозы для нас.

Источники гамма-вспышек "нужной" мощности, как отмечают планетологи, должны находиться на расстоянии не более чем в 40 световых лет, что также является невозможным, так как в ближайших окрестностях Земли нет крупных звезд, способных породить подобные катастрофические события.

"Похоже, что жизнь крайне сложно стереть с лица Земли и любой другой обитаемой планеты. История Марса показывает, что у него в прошлом была атмосфера, способная поддерживать жизнь в ее экстремальных формах. Существа с похожей стойкостью к радиации и низким температурам, похожие на тихоходок, могут существовать под поверхностью Марса или в океанах Европы и Энцелада. Поиск и открытие подобных существ в этих уголках Солнечной системы помогли бы нам понять, где проходят границы жизни", — заключает Абрахам Лоеб (Abraham Loeb), астроном из Гарвардского университета.