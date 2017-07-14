Головной блок с 73 спутниками отделился от ракеты "Союз-2.1а"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Головной блок со спутником дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 спутниками формата CubeSat отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной в пятницу утром с Байконура, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".

"Есть отделение головного блока от ракеты-носителя", — сказал представитель госкорпорации.

Вывод "Канопуса-В-ИК" на расчетную орбиту высотой около 500 километров запланирован на 10.38 мск.

Отделение первых пяти малых спутников начнется после перехода на орбиту высотой около 600 километров в 12.02 мск и продлится около трех минут. Следующая партия – 19 аппаратов — будет отделяться от разгонного блока в промежутке между 12.10 и 12.27 мск.

После того, как разгонный блок "опустится" до орбиты со средней высотой около 470 километров, будут выведены оставшиеся 48 малых спутников. Разгонный блок должен войти в атмосферу Земли в 18.19 мск, после чего его затопят в Индийском океане.

Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и так далее.

В качестве попутной нагрузки будут выведены два малых космических аппарата "МКА-Н" российской компании "Даурия Аэроспейс", два немецких микроспутника Flying Laptop и TechnoSat, японский аппарат WNISAT-1R и два норвежско-канадских аппарата NorSat.

Кроме того, на орбиту доставят 62 американских спутника формата CubeSat и три аппарата, изготовленных российскими техническими вузами: "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института, "Маяк" Московского политехнического университета и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" Курского юго-западного государственного университета.