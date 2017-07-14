МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Роботизированная система "Онкоробот", которую планируется использовать при хирургическом лечении рака предстательной железы, появится в России до конца следующего года, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на представителя Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), который занимается данной разработкой.
Как пишет газета, система предназначена для контактной лучевой терапии рака предстательной железы. Первый опытный образец робота-хирурга появится в конце 2018 года, а завершить его испытание запланировано на конец 2019 года.
"Система управления позволит в режиме реального времени управлять движением хирургического инструмента (иглы-интрастаты) под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ", — рассказал "Известиям" руководитель проекта, заместитель директора ЦНИИ РТК по научной работе Николай Грязнов.
Сообщается, что партнером проекта может стать Научно-производственное объединение "Сплав", которое входит в "Ростех". Также в Минобрнауки России рассказали газете, что оказывают финансовую помощь данному проекту и отметили его роль в повышении эффективности лечения онкологических заболеваний.