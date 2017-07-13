Ученые выяснили, жители каких стран самые ленивые

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира, сообщает научный портал ScienceAlert.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, ученые проанализировали данные более 700 тысяч пользователей мобильного приложения, отслеживающего физическую активность. Им удалось установить значительную разницу в уровне физической активности между самыми "подвижными" и "ленивыми" странами.

Так, житель Гонконга в среднем совершает 6 880 шагов в день, в то время как индонезиец — лишь 3 513. В среднем участники исследования проходили около пяти тысяч шагов в день. Россия замыкает пятерку самых активных стран с показателем 5 969 шагов в день.

Вместе с тем ученые отметили, что уровень ожирения у жителей стран, ставших объектом исследования, зависит не столько от средних показателей физической активности, сколько от диспропорции в ее уровне между группами населения.

"Если в какой-то стране часть людей очень активна, а другая наоборот, то величина разрыва между ними — серьезный индикатор уровня ожирения в данном обществе", — пояснил один из авторов работы биоинженер Скотт Делп.

Наибольший разрыв между "подвижным" и "неактивным" населением обнаружился в Саудовской Аравии, Австралии, Канаде, Египте и США. Наименьшую разницу в двигательной активности населения ученые зафиксировали в Гонконге, Китае, Швеции, Южной Корее и Чехии. Россия в списке заняла 14 место, после Дании и перед Чили.