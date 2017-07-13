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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли новые следы существования "планеты икс"

14:4913.07.2017
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© Robin DienelРисунок планеты иксРисунок планеты икс
© Robin Dienel

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Планетологи из Испании обнаружили необычные аномалии в движении комет и астероидов за орбитами Плутона и Нептуна, указавшие в очередной раз на существование гигантской "планеты икс", говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS Letters.

"Если эти объекты ведут себя так же, как кометы у Юпитера, то тогда мы обнаружили свидетельства того, что они активно взаимодействуют с крупной планетой, расположенной на расстоянии в 300-400 астрономических единиц от Солнца. Мы полагаем, что те вещи, которые мы видим, нельзя просто списать на ошибки наблюдений", — рассказывает Карлос де ла Фуэнте Маркос (Carlos de la Fuente Marcos) из Мадридского университета (Испания).

Так художник представил себе сверхдалекую от Солнца планету, которую астрономам еще только предстоит открыть
© NASA/JPL-Caltech
Астрономы: две неизвестные планеты могут скрываться за орбитой Плутона

В начале января прошлого года два известных планетолога, Браун и Константин Батыгин, его коллега по Калифорнийскому технологическому институту, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" – девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.

Благодаря огромному расстоянию до этой планеты – один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет – мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Несмотря на длительные поиски "планеты икс", которыми сейчас занимаются сразу десять крупных групп астрономов, пока ее следов ученым так и не удалось найти. Это заставило многих из них считать, что девятой планеты Солнечной системы не существует, и что ее следы возникли в данных Батыгина и Брауна из-за случайных совпадений в орбитах того небольшого числа карликовых планет за орбитой Плутона, которые нам сейчас известны.

Рисунок планеты икс
© Robin Dienel
Астрономы утверждают, что "планета икс" может быть "пришельцем"

Де ла Фуэнте Маркос и его коллеги пришли к выводу, что на самом деле "планета икс" все же существует, построив сверхточную модель окраин Солнечной системы и проанализировав то, как движутся кометы и крупные астероиды, обитающие в поясе Койпера.

Как объясняет испанский астроном, его интересовало одно малозаметное свойство этих комет – то, в каких точках они пересекают плоскость Солнечной системы, если их орбита сильно наклонена по отношению к орбитам большинства планет. Расположение этих точек, по словам де ла Фуэнте Маркоса, будет сильно отличаться для тех случаев, если "планета икс" существует или отсутствует.

Если планета Батыгина и Брауна является фикцией, то эти точки должны быть разбросаны по пространству совершенно случайным образом, а в противном случае они будут сконцентрированы в двух определенных регионах Солнечной системы, куда их будет "сгонять" притяжение "планеты икс".

Рисунок планеты икс
© Robin Dienel
Астрономы нашли намеки на существование еще одной "планеты икс"

Проанализировав движение 28 подобных комет и 24 астероидов-кентавров, де ла Фуэнте Маркос и его коллеги обнаружили, что их орбиты пересекали плоскость Солнечной системы в двух точках, удаленных от Солнца примерно в 300 и 400 раз больше, чем Земля. Как полагают ученые, это является еще одним свидетельством в пользу существования "планеты икс".

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Bob Marley
Зря Плутон исключили из состава планет солнечной системы. К нему астрономы очень часто обращаются, в том числе и в этой статье.
14:58
13.07.2017
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