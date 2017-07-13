Зонд Juno получил сверхчеткие фотографии "красного пятна" Юпитера

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Зонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера, гигантского урагана на его экваторе, который бушует уже как минимум 187 лет, сообщает НАСА.

"Ученые следили за красным пятном Юпитера и гадали о его природе на протяжении нескольких столетий. Теперь у нас есть самые четкие фотографии этого гигантского урагана, главной "визитной карточки" Юпитера. Когда мы проанализируем эти снимки и данные с восьми других научных инструментов Juno, у нас появится шанс раскрыть тайны его прошлого, настоящего и будущего", — заявил Скотт Болтон (Scott Bolton), руководитель миссии Juno в НАСА.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра инженеры НАСА зафиксировали неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером. В последствии Болтон и его коллеги отказались от подобных планов на неопределенное время и начали вести наблюдения за Юпитером с "высокой" орбиты.

На серии из нескольких фотографий, которые были получены Juno 10 июля в ходе седьмого сближения зонда с планетой-гигантом, можно увидеть Великое красное пятно Юпитера – мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся с невероятно высокой скоростью — около 430 километров в час. Помимо "великого пятна", на фотографии так же видны "жемчужины Юпитера" и ряд других ураганов.

Размеры этого пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли – оно примерно в 1,3-3 раза шире, чем наша планета, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов. Как сегодня считают астрономы, "великое пятно" работает, как грелка, перекачивая тепло из недр Юпитера в его невозможно горячую атмосферу.

Анализ полученных данных и последующие пролеты над пятном, как надеется Болтон, помогут понять, так ли это на самом деле, и раскрыть другие тайны самой большой планеты Солнечной системы.