Самарские ученые разрабатывают метод настройки биологических часов человека

САМАРА, 13 июл — РИА Новости. Самарские ученые разрабатывают метод для настройки биологических часов человека, сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
Как поясняют ученые, сон и бодрствование человека синхронизированы с суточным циклом Земли, и если человек долго не получает никаких внешних сигналов о времени суток, к примеру, находится в пещере, закрытом бункере, работает на космической станции, его ритм (называемый циркадианным) становится автономным.
Ученые уверены, что когда между внутренними часами организма человека и внешним временем по какой бы то ни было причине происходит сбой (к примеру, после авиаперелета через несколько часовых поясов), то люди чувствуют усталость и раздражительность. Специалисты самарского вуза пытаются найти метод для облегчения неприятных последствий.
По словам руководителя проекта, профессора Самарского университета Алексея Инюшкина, оригинальность исследованиям придает использование электрофизиологических методов. Подобные исследования позволяют получить дополнительные данные о механизмах действия нейрохимических регуляторов на уровне отдельных клеток.