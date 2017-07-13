Самарские ученые разрабатывают метод настройки биологических часов человека

САМАРА, 13 июл — РИА Новости. Самарские ученые разрабатывают метод для настройки биологических часов человека, сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

"Ученые Самарского университета исследуют потенциал нейрохимических регуляторов, которые в перспективе позволят ликвидировать последствия болезненных сбоев в биоритмах человека. В конце 2016 года они получили грант для изучения этих процессов", — говорится в сообщении.

Как поясняют ученые, сон и бодрствование человека синхронизированы с суточным циклом Земли, и если человек долго не получает никаких внешних сигналов о времени суток, к примеру, находится в пещере, закрытом бункере, работает на космической станции, его ритм (называемый циркадианным) становится автономным.

Ученые уверены, что когда между внутренними часами организма человека и внешним временем по какой бы то ни было причине происходит сбой (к примеру, после авиаперелета через несколько часовых поясов), то люди чувствуют усталость и раздражительность. Специалисты самарского вуза пытаются найти метод для облегчения неприятных последствий.

Согласно исследованиям, определяющую роль в процессе синхронизации биочасов играют два нейрохимических регулятора — аргинин-вазопрессин и вазоактивный интестинальный пептид. Ученые изучают потенциал этих регуляторов и возможность создания на их основе новых фармпрепаратов, которые помогут людям адаптироваться к нарушениям биоритма.

По словам руководителя проекта, профессора Самарского университета Алексея Инюшкина, оригинальность исследованиям придает использование электрофизиологических методов. Подобные исследования позволяют получить дополнительные данные о механизмах действия нейрохимических регуляторов на уровне отдельных клеток.