В Крыму археологи нашли предметы спортсмена-подростка античных времен

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экспедиция Института археологии РАН впервые за 100 с лишним лет провела детальное исследование крупного кургана Госпитальный в Крыму и нашла в числе прочего предметы для занятия атлетикой, которые, вероятно, принадлежали подростку, подававшему надежды в спорте.

Курган Госпитальный в юго-восточной части Керчи получил свое название по расположенному вблизи бывшему военному госпиталю. Первые захоронения в нем относятся к IV веку до нашей эры.

"Раскопки курганов подобных размеров не проводились в Крыму более 120 лет. Впервые они осуществлены комплексно, на современном научном уровне. В работах, помимо археологов, принимали участие антропологи, палеозоологи, палинологи, реставраторы и другие. Мы получили важную информацию о погребальном обряде представителей боспорской знати, погребальных сооружениях Боспора и технике их строительства, о материальной культуре Боспорского царства", — отметила руководитель раскопок, научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Ирина Рукавишникова, слова которой цитируются в сообщении института.

Ученые начали работу с того, что сделали несколько "срезов" через семиметровую насыпь кургана. "Мы увидели, что история Госпитального была достаточно сложной. Его насыпь была сооружена в несколько приемов, в его толще были найдены погребальные сооружения разных времен. Кроме того, во всех стратиграфических разрезах оказались следы многочисленных грабительских перекопов и траншей", – отметила Рукавишникова.

Самыми древними оказались погребения под насыпью кургана — два каменных ящика, перекрытые плитами. Одно захоронение был полностью разграблено еще в древности, а в другом был деревянный саркофаг, украшенный гипсовыми орнаментальными накладками, со скелетом подростка внутри. Деревянный саркофаг был раздавлен и частично разложился, а частично распался на детали.

Рядом с погребенным были найдены многочисленные предметы, связанные с занятием спортом: 10 алабастров – сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях, стригель – серповидный скребок для очистки тела атлета от масла, пота и грязи, а также для массажа после соревнований, 150 игральных костей-астрагалов. Особо примечателен расписной краснофигурный кувшин для вина – пелика, так называемого керченского стиля.

"Судя по этим находкам, во второй половине IV века до нашей эры здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте", – полагает Рукавишникова.

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