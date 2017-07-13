США
13.0713 июля12:14МСК
USD60.62-0.12
EUR69.45+0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

В Крыму археологи нашли предметы спортсмена-подростка античных времен

11:3413.07.2017
02880
© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки. Архивное фотоАрхеологические раскопки. Архивное фото
© Fotolia / Krugloff

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экспедиция Института археологии РАН впервые за 100 с лишним лет провела детальное исследование крупного кургана Госпитальный в Крыму и нашла в числе прочего предметы для занятия атлетикой, которые, вероятно, принадлежали подростку, подававшему надежды в спорте.

Древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского, в Крыму
© Фото : предоставлено Институтом археологии РАН
В Крыму археологи нашли склеп времен Александра Македонского
Курган Госпитальный в юго-восточной части Керчи получил свое название по расположенному вблизи бывшему военному госпиталю. Первые захоронения в нем относятся к IV веку до нашей эры.

"Раскопки курганов подобных размеров не проводились в Крыму более 120 лет. Впервые они осуществлены комплексно, на современном научном уровне. В работах, помимо археологов, принимали участие антропологи, палеозоологи, палинологи, реставраторы и другие. Мы получили важную информацию о погребальном обряде представителей боспорской знати, погребальных сооружениях Боспора и технике их строительства, о материальной культуре Боспорского царства", — отметила руководитель раскопок, научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Ирина Рукавишникова, слова которой цитируются в сообщении института.

Ученые начали работу с того, что сделали несколько "срезов" через семиметровую насыпь кургана. "Мы увидели, что история Госпитального была достаточно сложной. Его насыпь была сооружена в несколько приемов, в его толще были найдены погребальные сооружения разных времен. Кроме того, во всех стратиграфических разрезах оказались следы многочисленных грабительских перекопов и траншей", – отметила Рукавишникова.

Музей-заповедник Херсонес Таврический. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Крым готов возобновить связи с ЮНЕСКО
Самыми древними оказались погребения под насыпью кургана — два каменных ящика, перекрытые плитами. Одно захоронение был полностью разграблено еще в древности, а в другом был деревянный саркофаг, украшенный гипсовыми орнаментальными накладками, со скелетом подростка внутри. Деревянный саркофаг был раздавлен и частично разложился, а частично распался на детали.

Рядом с погребенным были найдены многочисленные предметы, связанные с занятием спортом: 10 алабастров – сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях, стригель – серповидный скребок для очистки тела атлета от масла, пота и грязи, а также для массажа после соревнований, 150 игральных костей-астрагалов. Особо примечателен расписной краснофигурный кувшин для вина – пелика, так называемого керченского стиля.

"Судя по этим находкам, во второй половине IV века до нашей эры здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте", – полагает Рукавишникова.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена