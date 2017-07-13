Запуск "Союз-2.1а" с Байконура пройдет при повышенных мерах безопасности

АЛМА-АТА, 13 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанские и российские специалисты усилили меры пожарной безопасности в связи с предстоящим 14 июля запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Из-за жары и сильного ветра в месте падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной 14 июня с космодрома Байконур, в 50 километрах от города Жезказган произошел степной пожар. После порыва ветра пламенем накрыло автомобиль КамАЗ, в котором находились два гражданина Казахстана, сотрудники АО "ВПК "НПО Машиностроения", выполнявшие работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей. В результате пожара на месте погиб водитель автомашины, позже в больнице скончался слесарь механосборочных работ.

"Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Госкорпорацией по космической деятельности "Роскосмос" совместно с российским Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ проведена работа по усилению группировки пожарных расчетов, сил и средств комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД РК, привлекаемых к обеспечению безопасности запуска ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", запланированного на 14 июля с космодрома Байконур", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно информации, планируется привлечь дополнительную авиатехнику для послепускового облета района падения ступени ракеты-носителя с целью контроля и устранения последствий с участием представителей акиматов (администрации) Костанайской и Актюбинской областей.

Для мониторинга обстановки будут применяться данные дистанционного зондирования Земли для проведения спутниковой съемки территории до и после пуска с целью своевременного обнаружения обломков ракетно-космической техники. Одновременно с этим будут использоваться беспилотные летательные аппараты типа "Орлан" для контроля обстановки и выявления возможных угрожающих факторов. При этом в режиме реального времени планируется обеспечить фото- и видеосъемку местности до 60 км с привязкой обнаруженных фрагментов ракеты-носителя с точностью до 20 см.

Представителями российского АО "ВПК "НПО машиностроения" проведено усиление наземной поисковой группы пожарными автомобилями, также будет привлечена пожарная техника Актюбинской и Костанайской областей. Кроме того, для обеспечения качественной радиосвязью специалисты АО "ВПК "НПО машиностроения" провели реконструкцию антенного поля в Жезказгане, а также закуп и модернизацию приемо-передающих устройств и средств защиты персонала наземной поисковой группы.