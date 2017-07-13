Запуск "Союз-2.1а" с Байконура пройдет при повышенных мерах безопасности

АЛМА-АТА, 13 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанские и российские специалисты усилили меры пожарной безопасности в связи с предстоящим 14 июля запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
"Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Госкорпорацией по космической деятельности "Роскосмос" совместно с российским Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ проведена работа по усилению группировки пожарных расчетов, сил и средств комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД РК, привлекаемых к обеспечению безопасности запуска ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", запланированного на 14 июля с космодрома Байконур", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Согласно информации, планируется привлечь дополнительную авиатехнику для послепускового облета района падения ступени ракеты-носителя с целью контроля и устранения последствий с участием представителей акиматов (администрации) Костанайской и Актюбинской областей.
Представителями российского АО "ВПК "НПО машиностроения" проведено усиление наземной поисковой группы пожарными автомобилями, также будет привлечена пожарная техника Актюбинской и Костанайской областей. Кроме того, для обеспечения качественной радиосвязью специалисты АО "ВПК "НПО машиностроения" провели реконструкцию антенного поля в Жезказгане, а также закуп и модернизацию приемо-передающих устройств и средств защиты персонала наземной поисковой группы.