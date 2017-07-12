России требуется своя система оценки научных публикаций, считает глава РФФИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Крупнейшие западные наукометрические системы являются коммерческими проектами, не отвечающими интересам российских ученых, в России надо развивать свою систему оценки научных публикаций, считает председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), кандидат в президенты Российской академии наук академик РАН Владислав Панченко.

Выступая в среду на "круглом столе", посвященном 25-летию РФФИ, Панченко отметил, что ориентация на западные базы данных о научных публикациях, от которых во многом зависит финансирование тех или иных научных работ, наносит вред российским исследователям.

"Наукометрические базы данных сейчас делятся на две главные системы – Web of Science, которой владеет компания Thomson Reuters, и Scopus, которой владеет компания Elsevier. Это крупнейшие мировые коммерческие проекты", — отметил Панченко.

По его словам, использование принципов наукометрии, ориентированных на интересы этих издательств, преследующих свои интересы, "имеет не очень приятные последствия" для российской науки.

"Российские научные журналы теряют в "интеллектуальной цене". Исчезло много фамилий российских ученых из редакционных коллегий зарубежных журналов, а редколлегия – это орган, решающий, что публиковать в журнале", — отметил Панченко.

По его мнению, в России надо развивать свою систему оценки научных публикаций. "Мы всегда в фонде старались уделять внимание поддержке российских наукометрических систем", — сказал Панченко.