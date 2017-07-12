В WWF назвали причину откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Как сообщалось ранее, часть западного ледника Ларсен С — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Южным океаном условно называют воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающие Антарктиду.

"Айсберг откололся от шельфового ледника, его подмыло потеплевшими океанскими водами со стороны дна. Отмечается небольшое повышение температуры воды поверхностного слоя океана, составляющего сотни метров и именно это является глобальным потеплением", – сказал Кокорин.

При этом эксперт отметил, что пока преждевременно говорить о том, что один айсберг может привести к повышению уровня мирового океана, который сегодня растёт со скоростью три миллиметра в год. Однако какой-то вклад в повышение уровня он может внести, равно как и в охлаждение океана.

Как ранее заявил РИА Новости заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Василий Смоляницкий, айсберг-гигант в Антарктиде не представляет угрозы судоходству, при этом может таять десятилетиями.

"Поскольку он будет долго дрейфовать в Южном океане, вероятность трагедии "Титаника" минимальна и, надеюсь, близка к нулю", – согласился Кокорин.

Ледник Ларсена изначально состоял из трех — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью четыре тысячи квадратных километров был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров. В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной порядка 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.