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РИА Наука
РИА Наука

Домашняя пыль может вызывать ожирение, заявляют ученые

15:0412.07.2017
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© Fotolia / aidaricciГазовый баллончикГазовый баллончик
© Fotolia / aidaricci

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Большое количество пыли дома может делать людей более склонными к ожирению по той причине, что ее частицы заставляют жировые клетки расти и накапливать в себе больше нутриентов, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

"Результаты наших экспериментов рисуют весьма тревожную картину, особенно в приложении к здоровью детей. В будущем, нам следует детально изучить то, как эти вещества, содержащиеся в пыли, влияют на жировую ткань и на какие рецепторы ее клеток они воздействуют", — пишут Кристофер Кассотис (Christopher Kassotis) и его коллеги из университета Дьюка в Дареме (США).

Плавающий в воде мусор
© www.helixcharter.net
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За последние годы, как рассказывает Кассотис, ученые открыли свыше тысячи различных синтетических и природных молекул, способных "встраиваться" в обмен веществ в организме человека и нарушать работу эндокринной системы. Несколько десятков из них напрямую влияют на работу жировой ткани, пищеварительной системы и центров аппетита в мозге человека и животных, и заставляют их переедать и набирать лишние килограммы.

Распространение и накопление этих веществ, так называемых обезогенов, по нашей среде обитания многие ученые сегодня связывают со стремительным развитием эпидемии ожирения, охватившей большую часть развитых и развивающихся стран в последние два десятилетия.

Кассотис и его коллеги открыли один из самых опасных, распространенных и при этом неожиданных источников подобных соединений, изучая химический состав частиц обычной домашней пыли и то, как их добавление в питательную среду с человеческими клетками будет влиять на их жизнедеятельность.

Загрязнение воды может менять пол речных рыб, считают ученые
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Загрязнение воды может менять пол речных рыб, считают ученые

По словам биолога, идея провести подобное исследование зародилась у него после того, как он заметил, что домашняя пыль  может накапливать в себе молекулы различных растворителей, лаков, пестицидов и прочей "химии", используемой в домашних хозяйствах и способной повлиять на работу клеток тела. Руководствуясь этой идеей, он вырастил несколько колоний "заготовок" жировых клеток и ввел в них образцы пыли, которые он собрал в 11 разных домах в Дареме.

Сразу 9 из 11 образцов пыли, как отметил биолог, заставили эти колонии расти, активно делиться и превращаться во взрослые адипоциты, клетки жировой ткани. Подобный результат заставил его проанализировать химический состав этих частиц пыли и выделить из них молекулы, сильнее всего влиявшие на рост клеток.

Мышь из контрольной группы (слева) и грызуны, чьи матери пили воду с мышьяком (справа)
© Фото : NIEHS
Загрязнение воды мышьяком вызывает ожирение и раннее взросление детей

В их число попали три очень распространенных вещества – пестицид пираклостробин, терт-бутил-фенил-дифенил-фосфат, огнестойкая добавка из многих лаков и спреев, а также дибутилфталат, популярный компонент красок, клеев и действующее вещество многих средств от комаров.

Как рассказывает ученый, всего трех миллиграмм пыли с этими тремя веществами было достаточно для того, чтобы запустить процесс превращения "заготовок" жировых клеток во взрослые адипоциты и заставить их стремительно набирать вес. Поэтому, по мнению Кассотиса и его единомышленников, домашняя пыль может быть одним из главных "пособников" эпидемии ожирения, помимо низкой уровней физической активности и высококалорийной и жирной пищи.

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