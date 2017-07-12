В Гвинею отправили первую партию российской вакцины от Эболы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первую партии российской вакцины от Эболы отправили в Гвинею, сообщил журналистам начальник отделения получения биотехнологических продуктов института имени Гамалеи, где был разработан препарат, Сергей Семихин.
Семихин отметил, что организация вакцинации и доставки вакцины в африканские страны проходит в первый раз в истории современной России. "Вакцина хранится при температуре —20 градусов, то есть в замороженном виде, поэтому при транспортировке она загружается в термобоксы. Эти термобоксы поддерживают температуру в течение суток, соответственно, при всей транспортировке есть специальные терморегистраторы, которые подтверждают, что вакцина сохранялась при нужной температуре", — рассказал он.
По его словам, группа сотрудников уже приехала в Гвинею, где организовывают место для хранения этой вакцины. Препарат создан на новой платформе, которая в дальнейшем может применяться для получения других вакцин от более актуальных в нашей стране заболеваний, в том числе и от гриппа.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.