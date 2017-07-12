В Гвинею отправили первую партию российской вакцины от Эболы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первую партии российской вакцины от Эболы отправили в Гвинею, сообщил журналистам начальник отделения получения биотехнологических продуктов института имени Гамалеи, где был разработан препарат, Сергей Семихин.

"Наша вакцина не является терапевтической, она профилактическая и направлена именно на профилактику этого заболевания у людей… Первая партия вакцины — это тысяча доз", — сказал он.

Семихин отметил, что организация вакцинации и доставки вакцины в африканские страны проходит в первый раз в истории современной России. "Вакцина хранится при температуре —20 градусов, то есть в замороженном виде, поэтому при транспортировке она загружается в термобоксы. Эти термобоксы поддерживают температуру в течение суток, соответственно, при всей транспортировке есть специальные терморегистраторы, которые подтверждают, что вакцина сохранялась при нужной температуре", — рассказал он.

По его словам, группа сотрудников уже приехала в Гвинею, где организовывают место для хранения этой вакцины. Препарат создан на новой платформе, которая в дальнейшем может применяться для получения других вакцин от более актуальных в нашей стране заболеваний, в том числе и от гриппа.

Российская комбинированная векторная вакцина против лихорадки Эбола "ГамЭвак-Комби" была разработана в Москве в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Официальная презентация лекарства состоялась в январе 2016 года. Вакцина примечательна тем, что вырабатывает длительный иммунитет у привитого человека и не имеет серьезных побочных эффектов. Новое лекарство является эффективным при хранении в —20 градусов, но в настоящий момент разрабатывается препарат, который будет эффективен также и при +4 градусах. Российская вакцина является единственным легально зарегистрированным на национальном уровне лекарством против Эболы.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.