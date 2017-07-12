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РИА Наука
РИА Наука

Британские ученые открыли гены, управляющие силой рук человека

14:0712.07.2017
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© AFP 2017 / Shah Marai Участник конкурса по бодибилдингу в Кабуле, Афганистан. Июнь 2015Участник конкурса по бодибилдингу в Кабуле, Афганистан. Июнь 2015
© AFP 2017 / Shah Marai

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Британские ученые проанализировали ДНК нескольких сот тысяч людей и выделили 16 генов, мутации в которых определяют то, насколько сильны руки их обладателей, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Мы достаточно давно подозревали, что генетические вариации сильно влияют на силу человека, и теперь мы нашли первые подтверждения того, что это так на самом деле. Изучение этих генов и поиск других вариаций может помочь нам создать средства для борьбы со слабостью мышц и их дистрофией", — рассказывает Роберт Скотт (Robert Scott) из Кембриджского университета (Великобритания).

Молодая пара в кровати
© Fotolia / Sergey Nivens
Ученые нашли гены, определяющие время первого занятия сексом

За последние годы ученые открыли сотни и тысячи различных вариаций в генах, связанных с высоким или низким ростом, уровнем интеллекта, предрасположенностью к вредным привычкам и алкоголизму, а также определяющие время заведения семьи и первого секса. Каждый из этих генов, как правило, достаточно слабо влияет на ту или иную черту человека, однако их совокупность, как сегодня считают генетики, играет решающую или даже единственную роль в их формировании.

Скотт и его коллеги открыли сразу 16 генов, влияющих на силу человека и то, как сильно он может сжимать свои кулаки, проанализировав геномы свыше 140 тысяч жителей Великобритании, участвовавших в проекте Biobank, а также 50 тысяч граждан других стран Европы и Австралии.

Участники этого масштабного генетического исследования, как рассказывают ученые, не только сдали образцы своей ДНК на анализ, но и позволили биологам измерить силу своих рук, сжимая эспандер. Это позволило команде Скотта узнать, какие мелкие мутации в 40 тысячах человеческих генов повышали силу рук, а какие – наоборот, уменьшали ее.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Генетики открыли 74 участка ДНК, связанных с отличной учебой

В общей сложности ученые изучили 17 миллионов мелких мутаций генов, и шестнадцать из них оказались связаны с силой рук, повышая или понижая ее на 0,15-0,4 килограмма.

Большая часть этих вариаций в ДНК была связана с генами, напрямую задействованными в работе мускулов. К примеру, одни из самых значимых "опечаток" содержались в генах ACVR2B и ACTG1, управляющих структурой мышечных волокон, а также в генах SLC8A1 и SYT1, отвечающих за реакцию мышц на "команды" нервной системы.

Другие мутации были расположены в тех участках ДНК, которые сегодня связываются с развитием серьезных проблем с мышцами, таких как синдром Ли, синдром Целлвегера или различные формы мускульной дистрофии и дистонии. Дальнейшее изучение этих вариаций, как надеется Скотт, поможет спасти людей с подобными проблемами от смерти или тяжелой инвалидности.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Ученые открыли гены, связанные с "синдромом матершинника"

Что интересно, открытие этих генов поставило под сомнение популярную сегодня идею о том, что высокая сила рук каким-то образом связана с высокой продолжительностью жизни и низкими шансами умереть от болезней сердца и сосудов. По всей видимости, это связи или не существует, или она является обратной – люди-долгожители могут обладать более сильными руками, чем остальные жители планеты.

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