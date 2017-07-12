Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Часть западного ледника Ларсен С — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ученых, месяцами следивших за растущей во льду трещиной.

"Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, когда часть ледника Ларсен С площадью 5,8 тысячи квадратных километров наконец отделилась", — сообщили в Университете Суонси в Уэльсе.

Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника.

Ледник Ларсена изначально состоял из трех — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью четыре тысячи квадратных километров был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров. В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной порядка 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.

