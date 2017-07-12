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РИА Наука
РИА Наука

Китайские физики провели первую "орбитальную" квантовую телепортацию

13:2612.07.2017
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© Фото : Stef Simmons with CC BYТак художник представил себе сверхстабильный кубит при комнатной температуреТак художник представил себе сверхстабильный кубит при комнатной температуре
© Фото : Stef Simmons with CC BY

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Физики из Шанхая заявили об успешном проведении первой "космической" квантовой телепортации, переправив информацию о состоянии частицы с квантового спутника "Мо-цзы" на станцию слежения на Земле, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Мы заявляем о первой квантовой телепортации одиночных фотонов с обсерватории на Земли на спутник на околоземной орбите, удаленный от нее на 1400 километров. Успешная реализация этой задачи открывает дорогу к сверхдальней телепортации и является первым шагом на пути к созданию квантового интернета", — пишут Цзянь-Вэй Пань (Jian-Wei Pan) из университета Шанхая и его коллеги.

Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи – такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.

За последние годы ученые из России и зарубежных стран создали десятки систем квантовой связи, узлы которых могут обмениваться данными на достаточно больших расстояниях, составляющих около 200-300 километров. Все попытки расширить эти сети до международного и межконтинентального уровня столкнулись с непреодолимыми трудностями, связанными с тем, как свет угасает при движении через оптоволокно.

Китайский спутник квантовой связи Мо-цзы. Архивное фото
© Фото : Агентство Синьхуа
Китайские ученые продвинулись в создании квантового интернета

По этой причине многие команды ученых задумались о переводе систем квантовой связи на "космический" уровень, обмениваясь информацией через спутник, позволяющий восстанавливать или усиливать "незримую связь" между запутанными фотонами. Первый космический аппарат такого рода уже присутствует на орбите – им является китайский спутник "Мо-цзы", выведенный в космос в августе 2016 года.

На этой неделе Пань и его коллеги рассказали о первых успешных экспериментах по квантовой телепортации, проведенных на борту "Мо-Дзы" и на станции связи в городке Нгари на Тибете, построенной на высоте в четыре километра для обмена информацией с первым квантовым спутником.

Квантовая телепортация была впервые описана на теоретическом уровне в 1993 году группой физиков под руководством Чарльза Бенетта. По их идее, атомы или фотоны могут обмениваться информацией на каком угодно расстоянии в том случае, если они были "запутаны" на квантовом уровне.

Обмен информацией между узлами квантовой связи в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые из Германии превратили обычные спутники в системы квантовой связи

Для осуществления этого процесса необходим обычный канал связи, без которого мы не можем прочитать состояние запутанных частиц, из-за чего такую "телепортацию" нельзя использовать для передачи данных на астрономические расстояния. Несмотря на такое ограничение, квантовая телепортация чрезвычайно интересна физикам и инженерам по той причине, что ее можно использовать для передачи данных в квантовых компьютерах и для шифрации данных.

Руководствуясь этой идеей, ученые запутали две пары фотонов в лаборатории в Нгари, и передали одну из четырех "спутанных" частиц на борт "Мо-Дзы" при помощи лазера. Спутник одновременно измерил состояние и этой частицы, и другого фотона, который в этот момент был на его борту, в результате чего информация о свойствах второй частицы мгновенно "телепортировалась" на Землю, поменяв то, как вел себя "наземный" фотон, спутанный с первой частицей.

Система квантовой связи, созданная в университете ИТМО и КАИ
© Фото : Университет ИТМО
Российские физики запустили в Казани первый "квантовый телефон"

В общей сложности, как рассказывают китайские физики, им удалось "запутать" и телепортировать свыше 900 фотонов, что подтвердило корректность работы  "Мо-Дзы" и доказало, что двусторонняя "орбитальная" квантовая телепортация в принципе возможна. Подобным образом, как отмечают ученые, можно передавать не только фотоны, но и кубиты, ячейки памяти квантового компьютера, и другие объекты квантового мира.

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