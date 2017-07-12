В китайском Ханчжоу открылся городок искусственного интеллекта

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Городок, где представлены последние достижения в области развития технологий искусственного интеллекта, открылся в городе Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян.

Как сообщает телеканал CGTN , в настоящий момент в городе представлены около 90 различных проектов на 15 платформах, на них можно увидеть готовящих еду, танцующих, говорящих роботов, технологии виртуальной реальности, игровые платформы, различные исследовательские аппараты.

По словам представителей проекта, он является хорошей базой для исследований и выгодным финансовым активом. Также городок станет хорошим местом для привлечения молодых талантов к новым проектам.

Ожидается, что в ближайшее время в городке появятся новые проекты.

Ханчжоу считается одним из самых передовых китайских городов в сфере IT и AI-технологий, там расположены офисы многочисленных компаний, занимающихся интернет-коммерцией и высокими технологиями.