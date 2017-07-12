В китайском Ханчжоу открылся городок искусственного интеллекта

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Городок, где представлены последние достижения в области развития технологий искусственного интеллекта, открылся в городе Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян.
По словам представителей проекта, он является хорошей базой для исследований и выгодным финансовым активом. Также городок станет хорошим местом для привлечения молодых талантов к новым проектам.
Ожидается, что в ближайшее время в городке появятся новые проекты.
Ханчжоу считается одним из самых передовых китайских городов в сфере IT и AI-технологий, там расположены офисы многочисленных компаний, занимающихся интернет-коммерцией и высокими технологиями.