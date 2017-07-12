МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ученые из медико-генетического центра Genotek изучили ДНК свыше 2,5 тысяч россиян и пришли к выводу, что примерно 82% жителей страны являются носителями мутаций, позволяющих им легко бросить курить, сообщает пресс-служба компании.

"Гены никак не влияют на желание людей взять сигарету в первый раз. Но при условии, что человек уже начал курить и имеет определенный генотип, отказ от курения без помощи специалистов будет очень трудным. Люди с "неблагоприятным" вариантом гена DBH, испытывают гораздо больше трудностей, решив отказаться от табакокурения. Зная свой генотип, человек может понять, что именно мешает ему бросить эту привычку: гены или психо-эмоциональная зависимость", — объясняет Марина Степковская, врач-терапевт из Genotek.

Россия и почти все остальные страны мира, помимо США и девяти других стран, являются участниками Рамочной конвенции по контролю за распространением табака (FCTC), разработанной ВОЗ в 2005 году. Благодаря принятию в 2013 году антитабачных мер, заложенных в FCTC, численность курильщиков в России в последние три года падает и достигла в прошлом году семилетнего минимума.

Тем не менее, доля курящих людей в стране по-прежнему остается очень высокой по сравнению с странами Европы — примерно треть россиян, 31% от общей численности населения, эпизодически или постоянно курит. Для сравнения, в странах западной Европы курит примерно 15-20% населения, а в странах Азии – около 10% их жителей.

Как рассказывает Валерий Ильинский, генетик и директор компании Genotek, за последние годы ученые открыли несколько генов, вариации в структуре которых могут влиять на то, насколько тяжело человеку отказаться от курения.

Используя данные, собранные Genotek за последние годы, биологи решили проверить, как часто "плохие" вариации этих генов встречаются в России. Среди клиентов компании, как отмечает пресс-служба, было примерно 40% активных и 30% бывших курильщиков, и 45% женщин, употреблявших табак.

Оказалось, что ситуация в этом плане в России не так плоха, как можно подумать – лишь 15% россиян, чью ДНК изучили специалисты Genotek, имели "плохие" вариации в устройстве генов CHRNB3 и CTNNA3, кодирующих никотиновые рецепторы в мозге.

Кроме того, примерно 81% жителей страны являются носителями "хорошей" версии гена DBH, помогающей им быстро бросить курить, и только 0,7% клиентов компании были носителями двух "плохих" вариаций этого участка ДНК, связанных с большими сложностями при отказе от курения.

"Обладая информацией о причинах своей зависимости, можно делать осознанный выбор и первые шаги на пути к цели. Результаты ДНК-теста включают в себя также персонализированные данные о последствиях табакокурения для здоровья, и чем раньше вы о них узнаете и увидите возможные сценарии развития своей жизни, тем проще будет принять решение – курить или не курить", —заключает Ильинский.