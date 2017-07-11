ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл — РИА Новости. На Камчатке открыли новый минерал — наталиямаликит, он назван в честь научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском Наталии Малик, сообщается на официальном сайте Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Группа ученых из России и Австралии опубликовала в журнале American Mineralogist статью с описанием нового минерала, открытого на Камчатке. Минерал получил название наталиямаликит (nataliyamalikite) — в честь Наталии Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый минерал образуется в фумаролах — трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620–640°C. Его нашли на камчатском вулкане Авачинская сопка. С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия.

В австралийском Университете Монаша были проведены исследования кристаллической структуры минерала под электронным микроскопом с использованием Австралийского синхротрона.

"Открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать экономические рудные месторождения. Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты", — приводятся на сайте слова одного из авторов исследования профессора Университета Монаша Джоэла Брюггера.

Минерал и его название одобрены Комиссией Международной минералогической ассоциации по новым минералам и названиям минералов.