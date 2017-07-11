Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье человека

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что каждодневное употребление кофе снижает риск смертности от различных заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, рак и диабет. Соответствующее исследование доступно на портале EurekAlert!.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав результаты эксперимента, в котором приняли участие свыше 215 тысяч человек. Оказалось, что употребление хотя бы одной чашки кофе в день снижает риск смертности от многих заболеваний на 12 процентов, а две-три чашки — на 18 процентов.

"Мы не можем сказать, что кофе продлит вашу жизнь, но мы наблюдаем определенную связь (между употреблением напитка и уменьшением риска смертности. — Прим. ред.)", — говорит один из авторов исследования.

Ранее ученые установили, что мононасыщенные жирные кислоты влияют на продолжительность жизни.