Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье человека

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что каждодневное употребление кофе снижает риск смертности от различных заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, рак и диабет. Соответствующее исследование доступно на портале EurekAlert!.
"Мы не можем сказать, что кофе продлит вашу жизнь, но мы наблюдаем определенную связь (между употреблением напитка и уменьшением риска смертности. — Прим. ред.)", — говорит один из авторов исследования.
Ранее ученые установили, что мононасыщенные жирные кислоты влияют на продолжительность жизни.