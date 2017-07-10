Ученые рассказали о масштабах текущего массового вымирания животных

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Шестое массовое вымирание животных, спровоцированное человеком, уже привело к резкому сокращению ареалов обитания для большинства видов живых существ и 30% из них сейчас находятся на прямом пути к вымиранию, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"То, что мы увидели можно назвать процессом тотальной биологической аннигиляции, даже если некоторые виды, к которым относятся эти популяции диких животных, все еще где-то существуют на Земле. Главными причинами этого являются две вещи – перенаселение планеты людьми и экономика потребления, а также миф о том, что бесконечный рост возможен на нашей вполне конечной планете", — заявил Родольфо Дирзо (Rodolfo Dirzo) из Стэнфордского университета (США).

Дирзо и его коллеги под руководством знаменитого эколога Пола Эрлиха (Paul Ehrlich) два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

Иными словами, то число видов, которые прекратили свое существование за это время, обычно исчезает за 10 тысяч лет, а не за одно столетие. Темпы вымирания животных в последние годы, как отмечают ученые, стремительно приближаются к тому, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны 66 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры.

Подобным выводам поверили далеко не все ученые, и Эрлих и его коллеги подготовили новое исследование, в рамках которого они проследили за сокращениями в численности примерно 27,6 тысячи видов позвоночных животных с 1900 по 2015 год. На этот раз ученые обращали внимание не только на редкие и исчезающие виды, но и на тех представителей животного мира, которым вымирание не угрожает по причине их чрезвычайно большой распространенности.

Это исследование показало, что шестое массовое вымирание на самом деле является более масштабным, чем изначально считали экологи.

К примеру, выяснилось, что ареалы обитания фактических всех млекопитающих, которых им удалось изучить, сократились на 30% и более за последние сто лет жизни, а территории примерно 40% из них сократились на 80% и более. В целом, каждые 10 тысяч квадратных километров поверхности Земли потеряли примерно по 100-150 птиц разных видов, 20-30 рептилий и около 15-30 млекопитающих за последние 100-120 лет. В России сильнее всего уменьшилось число видов и ареалы обитания земноводных и рептилий.

Более того, около 30% животных, в том числе и большое число очень распространенных видов, таких как обычные ласточки или живородящие ящерицы, не только потеряли ареалы своего обитания, но и их численность заметно сократилась. Сильнее всего пострадали крупные млекопитающие, живущие на юго-востоке Азии и в тропической Африке, а также на востоке США и на западе Европы. По оценкам ученых, через 20-30 лет ситуация может резко ухудшиться и многие экосистемы прекратят свое существование из-за исчезновения многих ключевых видов животных.

"К сожалению, нашим потомкам придется обходиться без эстетического удовольствия, которое дают нам животные, и того источника вдохновения, которым являются эти существа, наши единственные живые спутники во всей Вселенной", — заключает Эрлих.