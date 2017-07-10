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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали о масштабах текущего массового вымирания животных

22:0010.07.2017
(обновлено: 22:05 10.07.2017)
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© Фото : Robby KohleyПтица иви, которой угрожает вымираниеПтица иви, которой угрожает вымирание
© Фото : Robby Kohley

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Шестое массовое вымирание животных, спровоцированное человеком, уже привело к резкому сокращению ареалов обитания для большинства видов живых существ и 30% из них сейчас находятся на прямом пути к вымиранию, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"То, что мы увидели можно назвать процессом тотальной биологической аннигиляции, даже если некоторые виды, к которым относятся эти популяции диких животных, все еще где-то существуют на Земле. Главными причинами этого являются две вещи – перенаселение планеты людьми и экономика потребления, а также миф о том, что бесконечный рост возможен на нашей вполне конечной планете", — заявил Родольфо Дирзо (Rodolfo Dirzo) из Стэнфордского университета (США).

Исчезающий вид горилл в Национальном парке в Уганде
© REUTERS / Thomas Mukoya
Биологи доказали, что на Земле началось шестое массовое вымирание

Дирзо и его коллеги под руководством знаменитого эколога Пола Эрлиха (Paul Ehrlich) два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

Иными словами, то число видов, которые прекратили свое существование за это время, обычно исчезает за 10 тысяч лет, а не за одно столетие. Темпы вымирания животных в последние годы, как отмечают ученые, стремительно приближаются к тому, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны 66 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры.

Подобным выводам поверили далеко не все ученые, и Эрлих и его коллеги подготовили новое исследование, в рамках которого они проследили за сокращениями в численности примерно 27,6 тысячи видов позвоночных животных с 1900 по 2015 год. На этот раз ученые обращали внимание не только на редкие и исчезающие виды, но и на тех представителей животного мира, которым вымирание не угрожает по причине их чрезвычайно большой распространенности.

Львиная семья в зоопарке Тбилиси, Грузия. 16 ноября 2016
© AP Photo / Shakh Aivazov
Ученые: шестое массовое вымирание животных началось в XIX веке, а не сейчас

Это исследование показало, что шестое массовое вымирание на самом деле является более масштабным, чем изначально считали экологи.

К примеру, выяснилось, что ареалы обитания фактических всех млекопитающих, которых им удалось изучить, сократились на  30% и более за последние сто лет жизни, а территории примерно 40% из них сократились на 80% и более. В целом, каждые 10 тысяч квадратных километров поверхности Земли потеряли примерно по 100-150 птиц разных видов, 20-30 рептилий и около 15-30 млекопитающих за последние 100-120 лет. В России сильнее всего уменьшилось число видов и ареалы обитания земноводных и рептилий.

Более того, около 30% животных, в том числе и большое число очень распространенных видов, таких как обычные ласточки или живородящие ящерицы, не только потеряли ареалы своего обитания, но и их численность заметно сократилась. Сильнее всего пострадали крупные млекопитающие, живущие на юго-востоке Азии и в тропической Африке, а также на востоке США и на западе Европы. По оценкам ученых, через 20-30 лет ситуация может резко ухудшиться и многие экосистемы прекратят свое существование из-за исчезновения многих ключевых видов животных.

Гребешок петуха - продукт полового отбора
© РИА Новости / Александр Макаров
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"К сожалению, нашим потомкам придется обходиться без эстетического удовольствия, которое дают нам животные, и того источника вдохновения, которым являются эти существа, наши единственные живые спутники во всей Вселенной", — заключает Эрлих.

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РИА Наука
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