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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как можно защитить зародыш от вируса Зика

16:4510.07.2017
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© AP Photo / Jorge SaenzДевушка защищенная москитной сеткой в больнице в Луке, ПарагвайДевушка защищенная москитной сеткой в больнице в Луке, Парагвай
© AP Photo / Jorge Saenz

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Гидроксихлорохин, одно из старейших лекарств от малярии, защищает зародыш в утробе матери от проникновения в него частиц вируса Зика и развития микроцефалии, говорится в статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine.

"Это лекарство уже сегодня используется для подавления малярии в организме беременных женщины. Мы считаем, что его следует проверить и на предмет того, можно ли при его помощи снижать риск проникновения вируса Зика в зародыш из плаценты матери, понижая при этом вероятность развития микроцефалии", — рассказывает Индира Мисорекар (Indira Mysorekar) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Данный вирус распространяется москитами, и заражение лихорадкой Зика приводит к развитию симптомов, похожих на лихорадку, чесотку и боль в суставах. По текущей статистике ВОЗ, примерно четыре из пяти заразившихся взрослых людей не испытывают серьезных недомоганий, и в целом эта лихорадка редко приводит к смерти больного.

С другой стороны, как показывают наблюдения за больными в Бразилии, женщины, переболевшие лихорадкой Зика во время беременности, часто рожают детей с серьезными дефектами развития – микроцефалией и другими деформациями черепа и скелета. По этой причине власти Эль-Сальвадора призвали женщин отложить беременность на два года, пока медики не справятся с вирусом.

Макака с детенышем в зоопарке Таиланда
© REUTERS / Jorge Silva
Ученые из США заразили беременную обезьяну вирусом Зика

В начале марта прошлого года нейрофизиологи из США заявили, что причиной развития микроцефалии у ребенка при заражении беременных женщин вирусом Зика является то, что частицы этого патогена хорошо проникают в стволовые клетки, "заготовки" будущей нервной ткани, и вызывают их массовую гибель. В общей сложности от вируса Зика пострадало свыше двух тысяч детей, родившихся за два последних года в Бразилии и других странах Нового Света.

Мисорекар и ее коллеги выяснили, как можно защитить беременную женщину и ее будущего ребенка от развития микроцефалии и прочих тяжелых нарушений в развитии нервной системы, изучая то, как вирусу удается проникнуть внутрь плаценты и в зародыши мыши.

Как объясняют ученые, плацента, наряду с барьером между мозгом и остальным телом, является одним из самых неприступных барьеров для инфекции – ее клетки пропускают через себя только питательные вещества, кислород и материнские гормоны, и разрушают все чужеродные тела, пытающиеся пересечь "границу".

Врач берет кровь у младенца с микроцефалией в Жуан-Песоа, Бразилия. Архивное фото
© AP Photo / Andre Penner
В Бразилии с начала года более двух тысяч детей родились с микроцефалией

Изначально Мисорекар и ее коллеги думали, что вирус Зика каким-то образом прячется от их внимания, выдавая себя за некую "безобидную" часть крови. Руководствуясь этой идеей, ученые решили повысить "бдительность" плаценты, используя препараты, стимулирующие ее внутреннюю иммунную систему.

К большому удивлению биологов, произошло нечто обратное – вирус не только не исчез из плаценты, а начал заметно активнее проникать в ее клетки и размножаться внутри них. Иными словами, вирус Зика научился использовать иммунную реакцию для своего собственного распространения и проникновения туда, куда обычно вирусы не могут попасть.

Медицинский работник распыляет инсектициды в жилом квартале в Ресифи, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
ВОЗ отклонила просьбу о переносе или отмене Игр в Рио из-за вируса Зика

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что вещества, подавляющие эту реакцию, к числу которых относится гидроксихлорохин и множество других  противомалярийных лекарств, можно использовать для защиты зародыша от заражения вирусом Зика.

Как показали дальнейшие опыты на мышах, добавление подобных препаратов в их рацион действительно защищало зародыши от появления деформаций и уродств, связанных с размножением вируса Зика в их клетках. Пока не понятно, насколько такая профилактика безопасна для организма матери, однако ученые предполагают, что и подобное лечение лучше, чем его полное отсутствие.

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