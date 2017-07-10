СМИ: в зоопарке Манилы умер самый пожилой бегемот мира

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Бегемот Берта, самый пожилой гиппопотам мира из центрального зоопарка Манилы, умерла сегодня в возрасте 65 лет, побив прошлый рекорд долгожительства для этих травоядных животных, сообщает онлайн-портал Phys.org

"Берта была одним из первых животных в этом зоопарке. Ее компаньон умер еще в середине 1980 годов, и они так и не смогли оставить потомство. Она умерла сегодня в результате отказа сразу нескольких органов", — заявил Джеймс Дичавес (James Dichaves), директор зоопарка.

В последние годы ученые активно начали интересоваться тем, как долго могут прожить животные, чьей жизни не угрожают хищники, недостаток пищи, болезни и другие угрозы, обычно сильно ограничивающие продолжительность жизни млекопитающих, птиц, рептилий и прочих живых существ в дикой природе. К примеру, горилла Коло, старейший примат Земли из зоопарка Коламбуса, дожила до 60 лет и скончалась в январе этого года, что на несколько десятков лет больше, чем удается прожить обезьянам в дикой природе.

Многие другие животные, в том числе и бегемоты, тоже могут прожить практически столько же лет, сколько и человек – до смерти Берты, самым долгоживущим гиппопотамом Земли была 62-летняя самка по кличке Донна, умершая пять лет назад в зоопарке американского города Эвансвилль.

И Донна, и Берта прожили почти на полстолетия больше, чем обычно удается прожить бегемотам, что делает их интересными объектами для изучения тех процессов, которые происходят в организме обитателей рек Африки при наступлении старости, а также того, как их диета влияла на продолжительность жизни. К примеру, Берта питалась травой, фруктами и хлебом и жила в просторном вольере площадью в тысячу квадратных метров, что могло повлиять на то, как долго она прожила.

Как рассказывает Дичавес, Берта была одним из символов зоопарка, на территории которого она жила фактически с момента его основания в 1959 году. Поэтому ее смерть опечалила не только хранителей зоопарка, но и его постоянных посетителей.

Смерть бегемота вызвала негативные эмоции и у защитников прав животных из организации PETA. Они осудили руководство и сотрудников зоопарка за то, что они "держали Берту в тюрьме до самой ее смерти", и в очередной раз призвали выпустить всех крупных и пожилых животных на волю и в специальные питомники, где с ними не будут постоянно контактировать люди.