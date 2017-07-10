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РИА Наука
РИА Наука

Ученые опровергли слова Хокинга о превращении Земли в Венеру

13:2210.07.2017
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© AP Photo / Matt DunhamБританский ученый Стивен ХокингБританский ученый Стивен Хокинг
© AP Photo / Matt Dunham

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Предсказания Стивена Хокинга о скором превращении Земли в Венеру из-за выбросов парниковых газов не совпадают ни с теоретическими расчетами, ни с эмпирическими предсказаниями, заявил Гарет Джонс, климатолог из Метеорологического центра Великобритании, а также ряд других климатологов.

"К сожалению, это не первый раз, когда Стивен Хокинг говорит такие вещи. Пока у нас нет никаких свидетельств о том, что концентрация парниковых газов на Земле начнет взрывообразно расти в любом обозримом будущем. Нечто похожее будет возможно только через несколько миллиардов лет, когда Солнце станет заметно ярче. Но тогда и политика на Земле будет совсем другой", — объясняет ученый.

На прошлых выходных знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг заявил в интервью британской "Би-би-си", что выход США из Парижского соглашения по климату обрекает Землю на "необратимые" климатические изменения, и что человечество должно покинуть Землю, если оно желает выжить.

"Мы сейчас находимся близко к точке невозвращения, когда глобальное потепление станет полностью необратимым. Действия президента Трампа могут заставить Землю перейти этот предел, и превратиться в аналог Венеры, где господствуют температуры в 250 градусов Цельсия и где идут кислотные дожди", — сказал Хокинг.

Планета Венера
© NASA
Ученые выяснили, как Венера превратилась в безводную кислотную пустыню

Как отмечает Джонс, подобные предсказания не соответствуют действительности – сегодня, по словам британского климатолога, нет ни одного серьезного ученого, который бы считал или убедительно показал, что Земля может превратиться в Венеру из-за антропогенных выбросов парниковых газов. По его словам, даже если сжечь все углеводороды на Земле, температуры вырастут на 10 градусов Цельсия, а не на сотни градусов, что необходимо для создания самоподдерживающегося "парникового эффекта".

"Как это часто происходит в таких случаях, многие блестящие ученые иногда говорят достаточно глупые вещи, когда их спрашивают о вещах за пределами их поля знаний. Это своеобразная болезнь "нобелевского лауреата", — соглашается с британским ученым Зеке Хаусфазер (Zeke Hausfather), американский климатолог из университета Калифорнии в Беркли.

Темная буква “Y” на экваторе Венеры
© Фото : Javier Peralta (IAA)
Ученые выяснили, почему мы живем на Земле, а не на Венере

Схожие мысли озвучил Майкл Манн (Michael Mann), климатолог из университета Пенсильвании в Филаделфии (США), чьи слова приводит издание LiveScience – по его словам Земля находится слишком далеко от Солнца, чтобы на ней мог возникнуть мощнейший парниковый эффект, подобный тому, который существует на Венере.

С другой стороны, все ученые соглашаются с Хокингом в том, что глобальное потепление является реальностью и что в будущем человечеству будет крайне сложно удержать его на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия, заложенных в Парижских соглашениях, если из них выйдут США и другие страны. Это не превратит Землю в гигантский парник, но вызовет масштабные перестройки в экосистемах, резко повысит смертность из-за роста аномальных погодных явлений и поднимет уровень моря на несколько метров.

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