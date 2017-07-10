Рязанский вызвался помочь с экспериментом по "марсианской изоляции"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 10 июл — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рязанский, который скоро отправится на орбиту в составе экипажа МКС 52/53, по возвращении вызвался помочь организаторам экспериментов Sirius по моделированию марсианской миссии.

"После возвращения определимся с планами… Я с удовольствием помогу этой команде, чем могу", — заявил сам космонавт журналистам в понедельник.

В Институте медико-биологических проблем РАН сообщали, что первый из серии наземных экспериментов Sirius планируется провести в ноябре этого года. В 2018 году намечено два эксперимента: четырехмесячный и на срок от 14 до 21 дня. В 2019 году планируется восьмимесячный, а в 2020–2021 годах — годовые эксперименты.

Основной экипаж должен отправиться к МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-05" 28 июля 2017 года. Ожидается, что космонавты проведут на орбите 139 суток.

В рамках эксперимента Sirius планируется выяснить, как поведет себя экипаж в условиях практически полного отсутствия связи с Землей. Ученые планируют установить, сможет ли в подобных условиях экипаж самостоятельно разработать программу действий и адаптировать её выполнение под изменяющиеся внешние условия, насколько эффективно члены экипажа будут использовать возможности космического корабля и оборудования.

Также планируется изучить распределение ролей и динамику лидерства, межгендерное взаимодействие, личное пространство, биохимию и иммунитет членов экипажа.