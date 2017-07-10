Гном и медвежонок: экипаж МКС рассказал о выборе индикаторов невесомости

13:0310.07.2017
(обновлено: 13:04 10.07.2017)
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 10 июл — РИА Новости. Макет первого искусственного спутника Земли, гном, трансформер и медвежонок могут отправиться на орбиту в качестве индикаторов невесомости экипажа миссии МКС-52/53, сообщили журналистам в понедельник члены экипажа.
В основной экипаж МКС-52/53, который отправится к станции 28 июля с космодрома Байконур, входят космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи.
"По традиции, индикатор выбирает командир, но их может быть несколько. Основной — маленький гном, гнома выбирала семья, гном точно летит", — сказал Рязанский.
Он также отметил, что специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "по слухам" готовят еще один индикатор — макет первого искусственного спутника Земли, который планируется передать космонавтам на Байконуре.
Итальянский астронавт Паоло Несполи рассказал, что предпочитает использовать в качестве индикаторов невесомости игрушки своих детей, хоте те и неохотно с ними расстаются.
"У меня до сих пор ничего нет, потому что очень трудно получить что-то из рук моего сына. Все игрушки у него, он мне их не отдает, он считает, что игрушки, которые у него есть, должны остаться с ним… Может быть, в этот раз тоже будет какая-нибудь игрушка, может быть, трансформер, посмотрим", — сказал Несполи.
Брезник также решил взять с собой детскую игрушку. "У меня будет маленький медвежонок, он мне достался от моих детей, моего 11-летнего сына и семилетней дочери", — сказал астронавт.
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