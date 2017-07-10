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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между раком и жертвами Холокоста

11:5910.07.2017
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© AP Photo / Czarek SokolowskiВозложение цветов в память о погибших от рук нацистов в бывшем концлагере и лагере смерти Аушвиц, ПольшаВозложение цветов в память о погибших от рук нацистов в бывшем концлагере и лагере смерти Аушвиц, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Бывшие узники "лагерей смерти" в среднем чаще страдают от рака и имеют более высокие шансы заполучить его по сравнению с другими группами людей, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Cancer.

"Подобные исследования мы не можем проводить на практике, и поэтому нам приходится изучать результаты проектов по мониторингу здоровья. Полученные нами результаты подчеркивают важность изучения того, как комбинация нескольких неблагоприятных факторов, совпадающих по времени, может влиять на вероятность развития рака, в том числе и те трагические события, которые происходили во время Второй мировой войны", — заявил Зигал Садетцки (Siegal Sadetzki) из университета Тель-Авива (Израиль).

В годы Второй мировой войны, нацистская Германия и ее сателлиты проводили кампанию по систематическому уничтожению евреев, советских военнопленных, цыган и некоторых других групп населения. В общей сложности в "лагерях смерти" и на расстрельных полигонах было убито свыше шести миллионов евреев, а некоторые оккупированные территории, такие как Эстония, были полностью "очищены" от лиц еврейской национальности.

Многие узники концлагерей, как рассказывает Садетцки, были освобождены советскими или союзными войсками до того, как их успели убить нацисты. В общей сложности, по текущим оценкам историков, число таких выживших составляло около миллиона человек, что примерно равно седьмой части еврейского населения Европы в 1940 годы. Сегодня их число, по статистике Центра Эли Визеля в университете Бостона, составляет около 100 тысяч.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
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Садетцки и его коллеги воспользовались статистикой по частоте и причине смертей бывших узников концлагерей для того, чтобы оценить, как бесчеловечное обращение со стороны нацистов, постоянные лишения и эксперименты в концлагерях могли повлиять на их продолжительность жизни и вероятность развития рака.

В общей сложности израильским медикам удалось проанализировать судьбы свыше 150 тысяч жертв Холокоста, часть из которых была официально признана узниками нацистского режима правительством Германии, а другие – не получали компенсаций со стороны Берлина.

Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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Как показало это исследование, попадание в концлагеря заметно повышало вероятность развития рака и смерти от него – свыше 22% узников "лагерей смерти" заполучило рак и умерло от него. Для сравнения, среди людей, перенесших меньшие лишения во время Холокоста, этот показатель был заметно ниже и составлял примерно 16%.

В среднем, вероятность развития рака для узников концлагерей была выше на 6%, и сильнее всего она повышалась для рака легких и рака прямой или толстой кишки, частота появления которых была выше нормы на 37%  и 12%. Шансы заполучить другие виды рака, такие как рак груди или половых органов, почти не отличались для признанных и непризнанных жертв Холокоста.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Все это, как считает ученый, указывает на то, что лишения и невыносимые условия существования могут сильно влиять на здоровье человека и делать его предрасположенным к развитию рака и ряда других болезней. Это следует учитывать не только при оценке последствий Холокоста, но и других исторических событий подобного рода и плодов обычного бытового насилия, заключают авторы статьи.

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