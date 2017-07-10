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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: засуха на Ближнем Востоке будет продолжаться 10 тысяч лет

10:5310.07.2017
(обновлено: 11:09 10.07.2017)
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© AFP 2017 / Noah SeelamЖитель Индии на высохшем хлопковом поле. 25 апреля 2016Житель Индии на высохшем хлопковом поле. 25 апреля 2016
© AFP 2017 / Noah Seelam

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Геологи и климатологи проанализировали климатическую историю Ближнего Востока за последние 130 тысяч лет и пришли к выводу, что текущая засуха будет продолжаться еще примерно 10 тысяч лет, говорится в статье, опубликованной в Journal of Quaternary Science.

"Правительства стран Ближнего Востока предпочитают верить в то, что текущий климат является временной аномалией, и что вода вернется в регион в ближайшем будущем. Наше исследование показывает, что все на самом деле наоборот, и что в будущем уровень осадков будет падать еще больше, а частота средиземноморских гроз, главного источника влаги в регионе, снизится еще сильнее", — заявил Севаг Мехтерян (Sevag Mehterian) из университета Майами (США).

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup
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Многие климатологи и историки пытаются понять, как колебания климата в прошлые исторические эпохи и даже в последние несколько десятилетий могли влиять на ход истории. К примеру, они недавно выяснили, что похолодание в 7 веке нашей эры могло вызвать эпидемию чумы в Византии и заложить основы могущества Арабского Халифата, а в первой трети 13 века – вынудить монголов прекратить наступление на Европу.

Последним событием такого рода, как сегодня считают некоторые ученые, является "арабская весна" и войны на Ближнем Востоке, спровоцированные начавшейся в 2009 году засухой и связанной с ней недостатком продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

Страны мира. Намибия. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Максимов
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Мехтерян и его коллеги выяснили, что современная засуха имеет очень глубокие исторические корни, изучив то, как менялся климат Ближнего Востока в концовке ледникового периода, проанализировав изотопный состав сталагмитов в пещере Кале-Корд на северо-западе Ирана.

Сталагмиты, как объясняют ученые, фактически непрерывно формируются внутри пещер в результате движения капелек и потоков воды, стекающей по их стенам и потолку. Эта вода, в свою очередь, попадает в пещеры с поверхности, и ее изотопный состав отражает то, какой климат господствовал в регионе во время формирования разных слоев сталагмита.

Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН
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К примеру, замеряя уровни кислорода-18 в материи сталагмитов, ученые могут узнать не только примерный уровень осадков в разные исторические эпохи, но и измерить температуру, при которой формировались разные слои пещерных отложений, и понять, как сильно Солнце освещало поверхность региона в то время.

Проанализировав историю формирования сталагмитов в Кале-Корд за последние 130 тысяч лет, ученые раскрыли любопытные колебания климата длиной в несколько тысяч лет, которые в целом повторяли то, что они уже видели при анализе образцов льда из Гренландии. Это означает, что климат в Северной Атлантике и на Ближнем Востоке были неразрывно связаны друг с другом и управлялись одними и теми же механизмами.

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© REUTERS / Wally Skalij/Los Angeles Times/Pool
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Эти колебания климата, предположительно связанные с изменениями в характере движения Земли по орбите или долгосрочными колебаниями в характере движения течений в океане, приводили к тому, что климат Ближнего Востока каждые несколько тысяч лет "переключался" между двумя режимами – относительно влажным, но холодным климатом и теплым, но засушливым климатом.

Сегодня, как показывают наблюдения Мехтерян и его коллег, Ближний Восток вступил в очередную "сухую" фазу, которая будет продолжаться примерно 10 тысяч лет. Поэтому не стоит ожидать, что проблемы с доступом к воде решатся сами по себе в ближайшие годы, заключают ученые.

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