Акселерация и децелерация: как меняется наш рост от эпохи к эпохе

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Рост или, как говорят антропологи, длина тела, — важный характерный признак внешности разных народов. Мы привыкли к тому, что китайцы обычно невысокие, а скандинавы, наоборот, выше россиян на несколько сантиметров. Конечно, встречаются исключения из правил, однако общее распределение по ростовой шкале с учетом среднего роста разных национальностей вряд ли кого-то удивит. В 2016 году был опубликован общий рейтинг средних показателей длины тела людей в различных странах и оказалось, что мужчины-россияне находятся в этом списке на 42-м месте, а женщины — на 23-м.

Совсем недавно появилось сообщение об обнаружении китайскими археологами захоронений в ходе раскопок недалеко от города Цзинань.

Did giants roam the earth? Archeologists in east #China find 5,000 year old, 6.2 ft tall giant human skeletons https://t.co/JU05zh3mvN pic.twitter.com/rAA9JNrzJt