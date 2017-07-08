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РИА Наука
РИА Наука

Акселерация и децелерация: как меняется наш рост от эпохи к эпохе

10:0008.07.2017
(обновлено: 10:01 08.07.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПримерное соотношение роста европейцев, начиная с III века до н.э.Примерное соотношение роста европейцев, начиная с III века до н.э.
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Рост или, как говорят антропологи, длина тела, — важный характерный признак внешности разных народов. Мы привыкли к тому, что китайцы обычно невысокие, а скандинавы, наоборот, выше россиян на несколько сантиметров. Конечно, встречаются исключения из правил, однако общее распределение по ростовой шкале с учетом среднего роста разных национальностей вряд ли кого-то удивит. В 2016 году был опубликован общий рейтинг средних показателей длины тела людей в различных странах и оказалось, что мужчины-россияне находятся в этом списке на 42-м месте, а женщины — на 23-м.

Совсем недавно появилось сообщение об обнаружении китайскими археологами захоронений в ходе раскопок недалеко от города Цзинань.

По сравнению с современными китайцами, их предки кажутся гигантами: найдено несколько скелетов людей, чей рост при жизни превышал 180 сантиметров, а один скелет принадлежал человеку ростом более 190 сантиметров!

Лицо женщины из пещеры Там-Лод, восстановленное учеными
© Hayes et al. / Antiquity 2017
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Люди эти жили пять тысяч лет назад на территории современной провинции Шаньдун. Вряд ли они имели преимущества в доступности пищи по сравнению с современными китайцами, хотя, как отмечают археологи, их предки жили в относительном комфорте, имели отдельные спальни, кухни, а рядом со скелетами были обнаружены изделия из нефрита и разноцветная керамика.
Получается, что после периода роста последовала длительная децелерация (процесс, обратный акселерации), приведшая к снижению показателей длины тела современных китайцев. С чем же связаны эти волны?

Поясняет Мария Добровольская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, защитившая докторскую диссертацию на тему "Феномен питания в эволюции и истории человека": "Среди антропологов вопрос о происхождении волн акселерации и ретардации (замедленное развитие) остается открытым. Ясно, что на это влияют сугубо социальные процессы, но также понятно, что одним лишь характером питания это не объясняется. Правда, есть абсолютно понятные феномены: одно военное недоедающее поколение приводит к снижению длины тела у всей нации. Почему китайцы сейчас так миниатюрны? Можно объяснить это тем, что на протяжении многих поколений у них был доступ только к растительной пище. Однако существуют и примеры того, когда рост нации снижается по каким-то другим причинам. Например, сейчас в России дети уже не перерастают своих родителей по сравнению с поколением 80-х и 90-х".

Действительно, согласно показателям кривых роста по разным странам, длина тела российских граждан увеличивалась вплоть до 2000 годов, однако сейчас кривые пошли вниз. Последние 150 лет мы росли вместе со всей Европой, Азией и Северной Америкой. Самых больших успехов в здесь достигли мужчины из Ирана и женщины из Южной Кореи: в среднем их рост увеличился примерно на 16 и 20 сантиметров, соответственно. Однако абсолютными рекордсменами в росте на сегодняшний день являются мужчины голландцы — длина их тела составляет в среднем 182,5 сантиметра. То есть за последние 150 лет они выросли на 20 сантиметров и стали самыми высокими людьми на Земле.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаИзменение длины тела людей в разных странах за последние 200 лет
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Изменение длины тела людей в разных странах за последние 200 лет

Правда, рекорд этот довольно сомнителен, если смотреть на вещи шире, исследовать не последние 150-200 лет, а тысячелетия. 

"Если взять, например, алтайских афанасьевцев (южносибирская археологическая культура бронзового века, III-II тысячелетие до н.э.), — говорит антрополог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Мария Медникова, — то их средний рост был чуть ли не 189 сантиметров. Они были самыми высокорослыми среди своих современников. Если допустить, что какая-то часть афанасьевцев распространилась на восток, то вполне понятно, почему там находят скелеты высоких китайцев.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаСравнение роста алтайского афанасьевца и современного мужчины
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Сравнение роста алтайского афанасьевца и современного мужчины

Если перенестись в еще более ранние времена, 25-30 тысяч лет назад, мы увидим высоких кроманьонцев на просторах сегодняшней Европы. А вот примерить доспехи низкорослых средневековых рыцарей современный человек не сможет. То есть во все времена существовали волны изменения длины тела. Думаю, причины снижения и увеличения роста можно объяснить на 50% генетическими факторами, а оставшиеся 50% — социальными. Поэтому ауксологи (ауксология — наука об изучении роста и развития человека) и называют длину тела зеркалом происходящих в обществе процессов".

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