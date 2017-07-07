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РИА Наука
РИА Наука

Британские астрономы собираются создать сверхновую в лаборатории

14:1507.07.2017
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© Kavli IPMUСверхновая типа Ia до взрываСверхновая типа Ia до взрыва
© Kavli IPMU

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Британские астрофизики заявили о начале эксперимента, в рамках которого они попытаются использовать сверхмощные лазеры для создания условий, аналогичных тем, которые царят внутри взорвавшихся звезд,  сообщает пресс-служба Оксфордского университета.

"Современные лазеры достигли столь высокой мощности, что теперь мы можем воссоздать некоторые вещи, которые происходят во время взрыва сверхновой, уменьшив ее до таких размеров, что ее можно было бы взять в руку. Это позволяет нам приступить к поиску ответов на многие фундаментальные вопросы жизни Вселенной, к примеру то, как возникли ее магнитные поля", — рассказывает Йена Майнеке (Jena Meinecke), одна из участниц эксперимента.

Последние мгновения жизни белого карлика, катапультировавшего звезду US 708 из Галактики
© Фото : NASA, ESA and P. Ruiz Lapuente (University of Barcelona); Cut and colored by S. Geier
Астрономы открыли главную фабрику антиматерии в Галактике

Жизнь большинства крупных звезд, исчерпавших свои запасы водорода и гелия, заканчивается вспышкой сверхновой. Фактически, они представляют собой мощнейшие термоядерные взрывы, возникающие в результате резкого сжатия недр умирающего светила, их нагрева до сверхвысоких температур и слияния ядер элементов тяжелее железа. Останки небольших звезд, так называемые белые карлики, тоже могут превращаться в сверхновые, "воруя" материю у соседних крупных звезд или сливаясь друг с другом.

Сверхновые, как сегодня считают ученые, являются главными "фабриками материи" во Вселенной – они производят львиную долю всех тяжелых элементов и распространяют их по галактикам, способствуя формированию планет и новых звезд. Кроме того, сверхновые считаются главным источником антиматерии в Млечном Пути, и одной из потенциальных причин того, почему многие галактики "умирают" и перестают производить новые звезды.

Майнеке и ее коллеги под руководством Джианлуки Грегори, профессора физики из Оксфордского университета, сейчас работают над воссозданием части процессов, которые происходят в сверхгорячем центре сверхновой, сжимая и разогревая образцы материи при помощи сверхмощного лазера ORION, способного вырабатывать импульсы мощностью в петаватт.

Наблюдая за тем, как лазерные вспышки испаряют материю и разогревают ее до нескольких десятков миллионов градусов Кельвина, ученые надеются понять, как происходит расширение останков сверхновой, какие частицы она порождает и как на ее взрыв реагирует окружающее пространство.

Схема рождения гамма-вспышки
© Фото : Nicolle Rager Fuller/NSF
Астрономы впервые увидели сверхновую в первые мгновения ее жизни

Эти наблюдения и видеозаписи "карманных сверхновых", как надеются ученые, помогут нам понять, как сильно сверхновые влияют на эволюцию галактик и как они выглядят на разных стадиях развития. Это поможет не только раскрыть тайны их рождения, но и понять, как сильно они повлияли на рождение Земли и других потенциально обитаемых планет.

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