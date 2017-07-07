В РКС разработали систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) разработал телеметрическую систему для отслеживания параметров полета создаваемой в РФ новой ракеты среднего класса "Союз-5" и перспективной сверхтяжелой ракеты, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга.

"Холдинг РКС разработал универсальную бортовую телеметрическую систему нового поколения, которая будет обеспечивать мониторинг параметров пусков новой ракеты-носителя "Союз-5", перспективной сверхтяжелой ракеты, а также уже существующих ракет семейства "Союз" и "Ангара" и космических кораблей "Союз" и "Прогресс", — говорится в сообщении пресс-службы.

Разработка будет представлена на авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

Как отметили в пресс-службе, такое разнообразие космической техники, на которую можно будет устанавливать новую систему телеметрии, достигается за счет применения модульной конструкции. Конкретное изделие будет собираться из "модулей-ячеек", количество которых будет зависеть от технического задания.

Особенностью новой системы должна стать возможность обрабатывать часть информации прямо на борту ракеты или космического корабля. Раньше для этого требовалось сначала передать данные на приемные пункты на Земле, и уже потом обрабатывать информацию с использованием наземных мощностей.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме "Байконур".