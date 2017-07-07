В Китае вывели первую в мире генномодифицированную клонированную собаку

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Ученые китайской компании Sinogene вывели первую в мире генномодифицированную клонированную собаку породы бигль по кличке Лун Лун, следует из заявления компании.

"Двадцать восьмого мая в лаборатории компании Sinogene родилась первая в Китае клонированная из соматической клетки собака породы бигль по кличке Лун Лун. Лун Лун — первая клонированная из соматической клетки собака в Китае и первая в мире клонированная собака в мире, выведенная методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены – ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что Китай стал второй после Южной Кореи страной в мире, которая смогла самостоятельно освоить технологию клонирования из соматической клетки.