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РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали, что поверхность Марса непригодна для жизни

13:1707.07.2017
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© NASA / JPL-Caltech/MSSSСнимок с МарсаСнимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Жизнь на поверхности Марса не может существовать из-за необычного союза двух "врагов" жизни – ультрафиолетового света и ядовитых веществ перхлоратов, усиливающих действие друг друга и убивающих микробов всего за 60 секунд, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Открытие перхлоратов на поверхности Марса заставило нас гадать о том, как сильно они влияют на потенциальную обитаемость планеты. Мы показали, что при их облучении "марсианским" ультрафиолетом они начинают взаимодействовать с оксидами железа в почве и в десятки раз ускорять гибель клеток по сравнению с "простым" действием ультрафиолета. Поверхность Марса оказалась еще менее пригодной к жизни, чем мы считали ранее", — пишут Дженнифер Уодсворт (Jennifer Wadsworth) и Чарльз Кокэлл (Charles Cockell) из университета Эдинбурга (Шотландия).

В ноябре 2012 года Джон Гротцингер (John Grotzinger), руководитель научной команды марсохода Curiosity, заявил об "эпохальном открытии" на Марсе, которое, по его словам, должно было попасть на страницы учебников. Через две недели, когда это заявление уже успело обрасти самыми фантастическими слухами, планетологи НАСА рассказали об открытии перхлоратов – примитивных органических молекул – в почве Марса.

Это открытие сразу обрушило все надежды на открытие первых следов внеземной жизни, так как подобные молекулы могут формироваться в почве в результате "неживых" химических реакций и взаимодействия других форм органики с ультрафиолетом и космическими лучами.

Марсоход Curiosity
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech/Handout
Ученые заявляют, что марсоход Curiosity обнаружил "нечто потрясающее"

Кроме того, перхлораты являются крайне агрессивными окислителями, что сразу заставило ученых сомневаться в том, что какие-либо следы марсианской жизни, если она и существовала на Марсе, могли сохраниться в верхних слоях его почвы. Многие другие планетологи начали сомневаться в пригодности красной планеты для жизни в принципе, так как попадание большого количества перхлоратов в грунтовую воду сделает ее ядовитой почти для всех микробов.

Уодсворт и Кокэлл проверили, так ли это на самом деле, проведя первый эксперимент по выращиванию самых обычных микробов, бацилл Bacillus subtillis, в почве, полностью имитирующей грунт Марса по своему химическому составу и уровню облучения ультрафиолетом.

Ученые работают в лаборатории. Архив
© Fotolia / Alexander Raths
Биологи открыли архей, способных дышать "марсианскими" перхлоратами

Эти эксперименты раскрыли несколько неожиданных вещей. К примеру, если ультрафиолет отсутствует, то микробы могут приспособиться к "марсианским" уровням перхлоратов и прожить достаточно долгое время, но при его появлении колонии Bacillus subtillis практически мгновенно умирают – средний срок их жизни в таких условиях составляет около 50-60 секунд.

Как показало "вскрытие" микробов, причиной их ускоренной гибели послужила необычная реакция между ультрафиолетом, перхлоратами и оксидами железа, содержащимися в марсианской почве. Их взаимодействие привело к насыщению питательной среды "хлоркой", атомами хлора и молекулами двуокиси хлора, чрезвычайно агрессивными химическими соединениями, которые убивают микробов даже в самых небольших концентрациях.

Марсоход Curiosity
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech/Handout
Ученые заявляют, что марсоход Curiosity обнаружил "нечто потрясающее"

Все это, как отмечают планетологи, говорит о том, что поверхность Марса действительно в принципе не может поддерживать жизнь, так как даже крайне малых долей перхлоратов, не превышающих 0,6%, достаточно для того, чтобы убивать всех микробов. Конечно, это открытие не говорит о том, что следы жизни не могут встречаться на большой глубине, куда ультрафиолет не проникает, но на поверхности ее искать не стоит.

Единственным положительным моментом этого открытия является то, что теперь ученые могут не опасаться "заражения" поверхности Марса земными микробами, которые могли попасть туда вместе с марсоходами и защитными экранами марсианских зондов. Даже если им удалось пережить путешествие от Земли к красной планете, ультрафиолет и перхлораты уничтожат их при попытке "колонизировать" Марс.

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