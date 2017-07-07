МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Наблюдения за карликовой планетой 2014 MU69, своеобразного "предтечи" Плутона и следующей цели зонда New Horizons, показали, что она обладает неожиданно малыми размерами или же представляет собой не планету, а "рой" астероидов, сообщает НАСА.

"Эти результаты наблюдений оказались крайне интересными для нас. То, что мы провели все запланированные наблюдения и не нашли следы планеты ни в одном случае, говорит о том, что MU69 или очень ярок и мал, или же что он представляет собой пару карликовых планет или рой малых небесных тел, доживших до нас со времен рождения Солнечной системы", — рассказывает Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии New Horizons.

В октябре и в начале ноября прошлого года, после передачи самых интересных снимков Плутона и его спутников и важных научных данных, зонд New Horizons произвел серию из четырех циклов разгона и маневров, которые позволят ему встретиться в январе 2019 года с койперовским объектом 2014 MU69.

Эти маневры вывели зонд на траекторию движения, которая ведет его в глубины пояса Койпера — "свалку строительных материалов" Солнечной системы на ее самых дальних окраинах, населенную множеством астероидов, "зародышами" планет и "кузенами" Плутона, карликовыми планетами.

На текущий момент New Horizons преодолел примерно половину пути до 2014 MU69, однако ученые уже сейчас готовятся к "рандеву" зонда с предположительным образцом первичной матери Солнечной системы, изучая его при помощи космических и наземных телескопов.

В июне этого года, как рассказывает Стерн, у астрономов появилась уникальная возможность изучить размеры, химический состав и ряд других свойств "предтечи" Плутона, наблюдая за тем, как 2014 MU69 проходит по диску и заслоняет свет звезды, удаленной от Солнца на сотни световых лет.

Наблюдая за тем, как сильно потускнеет звезда, ученые надеялись дополнить наши представления о том, как выглядит эта карликовая планета и что следует ожидать New Horizons в момент сближения с ней.

В общей сложности команде New Horizons и их добровольным помощникам удалось получить около 100 тысяч снимков звезды, ни на одном из которых им так и не удалось заметить видимых следов того, что 2014 MU69 заставлял ее потускнеть.

Это, соответственно, означает, что диаметр этой карликовой планеты составляет заметно меньше предполагаемых 40 километров, и близок к 20 километрам или еще более скромным значениям. Вдобавок, в таком случае поверхность 2014 MU69 должна быть не темно-красной, как предполагают сегодня ученые, а ярко белой, хорошо отражающей свет.

Есть и альтернативное объяснение всему этому — 2014 MU69 может представлять собой пару карликовых планет, своеобразную миниатюрную версию Плутона и Харона, или вообще рой небольших астероидов, движущихся вместе.

И тот и другой сценарий, как отмечает Стерн, не делают 2014 MU69 менее интересным для изучения, а даже более любопытным для ученых, так как вероятность рандеву с примитивными "стройматериалами" Солнечной системы будет гораздо выше в этих случаях.