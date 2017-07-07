Ученые выяснили, как можно защититься от развития рака прямой кишки

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Рак прямой кишки, возникающий из-за жирной диеты, можно подавить, блокируя работу белка STRA6, связанного с переносом витамина А и с ростом и размножением стволовых клеток, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Reports.

"Мы давно знали о том, что диета очень сильно влияет на развития рака прямой и толстой кишки. Теперь нам удалось впервые найти реальную связь между жирной пищей и развитием рака, выделив конкретную молекулярную цепочку, которая отвечает за формирование его клеток. Теперь мы можем приступить к созданию лекарств, блокирующих ее и снижающих риск развития рака", — заявил Мэттью Кэлэди (Matthew Kalady) из клиники Кливленда (США).

Рак прямой и толстой кишки сегодня считаются одной из основных причин гибели людей в развитых странах в пожилом возрасте, наряду с болезнями сердца и сосудов. По статистике Всемирного фонда по изучению рака (WCRF), каждый год этот вид рака диагностируется у почти 1,5 миллиона мужчин и женщин, примерно 10-20% которых погибает из-за осложнений или метастаз.

Исследования последних лет показывают, что тучные люди и люди, поедающие много жирной и высококалорийной пищи, чаще страдают от рака прямой кишки и других видов злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. По этой причине биологи достаточно давно ищут цепочки генов и белков, которые могут заставлять стволовые клетки кишечника, чье число в организме животных и людей резко вырастает при поедании жирной пищи, мутировать и "бунтовать".

Кэлэди и его коллеги открыли первую подобную цепочку, напрямую связанную с набором генов JAK2-STAT3, вызывающих рак, экспериментируя на мышах, в чей кишечник они имплантировали культуры раковых клеток.

Кормя грызунов нормальной и высококалорийной диетой, биологи следили за тем, как быстро росли опухоли в их организме, и параллельно наблюдали за изменениями в активности генов в раковых и "обычных" клетках кишечника.

Эти наблюдения помогли им выяснить, что белок STRA6, обычно играющий роль транспортировщика молекул витамина А, играет ключевую роль в развитии рака и выживании "взбунтовавшихся" клеток на первых этапах существования опухоли.

Его молекулы, как выяснили Кэлэди и его коллеги, присоединяются к особым рецепторам на поверхности будущих раковых клеток и заставляют их "включить" JAK2-STAT3 и несколько других генов, связанных с этой системой, которые обычно работают внутри стволовых клеток и заставляют их размножаться. Рано или поздно это приводит к тому, что STRA6 "включает" не здоровую стволовую клетку, а мутировавшую клетку с поврежденной ДНК, и тем самым инициирует рождение опухоли.

Как отмечают ученые, STRA6 не является единственным переносчиком витамина А в организме, что натолкнуло их на идею, можно ли заблокировать его для снижения вероятности развития рака. Проделав эту процедуру на мышах, биологи обнаружили, что опухоли начали расти гораздо медленнее, а шансы на их развитие в организме здоровых грызунов при поедании жирной пищи заметно снизились.

Более того, "отключение" STRA6 в раковых клетках фактически обрекает опухоль на гибель, так как ее клетки почти полностью перестают размножаться и противостоять атакам иммунной системы. Все это, как считают Кэлэди и его коллеги, говорит о том, что лекарства, блокирующие работу этого белка, можно будет в будущем использовать для борьбы с раком прямой и толстой кишки.