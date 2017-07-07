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РИА Наука
РИА Наука

Космонавты миссии МКС 52/53 начали экзаменационные тренировки

09:2707.07.2017
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© РИА Новости . Алексей ФилипповКосмонавт-испытатель Сергей Рязанский. Архивное фотоКосмонавт-испытатель Сергей Рязанский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 7 июл — РИА Новости. Космонавты основного и дублирующего экипажей миссии МКС 52/53 приступили к экзаменационным тренировкам в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.

Экспериментальная развертываемая солнечная батарея МКС
© Фото : NASA
НАСА сбросило развертываемую солнечную батарею с МКС

Старт очередного космического корабля "Союз МС-05" с космодрома "Байконур", на котором экипаж отправится к МКС, намечен на 28 июля. В составе основного экипажа МКС-52/53 – космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндолф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Паоло Несполи, в составе дублирующего экипажа – космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавт НАСА Марк Ванде Хай и астронавт Японского аэрокосмического агентства (ДжАКСА) Норишиге Канаи.

"Уже хочется на станцию… Мы прошли всю подготовку, которую только можно представить, за два года. Это и подготовка по науке, подготовка по системам корабля и системам станции", — рассказал Сергей Рязанский. "Как и в прошлый раз, беру фотографии своей семьи, фотографии своих близких, сувенирную продукцию, которая относится к Московскому государственному университету" — добавил Рязанский, который является выпускником МГУ. "Экспериментов, я думаю, больше двух сотен, если возьмем всю нашу программу. Научные эксперименты почти на 90% изменились, очень много нового", — отметил космонавт.

Космонавты уже сдали экзамен на специализированном тренажере "Дон-Союз", показав свои навыки ручного сближения, причаливания и перестыковки корабля "Союз МС". Эти навыки требуются в случае отказа автоматики при выполнении причаливания к МКС. Также они продемонстрировали умение выполнять перестыковку – штатную операцию, которая необходима для перевода корабля с одного стыковочного узла на другой.

В ходе экзаменационной сессии в ЦПК космонавты и астронавты сдали экзамен по ручному управляемому спуску на тренажёре ТС-7 на базе центрифуги ЦФ-7. Он предназначен для отработки навыков управления спуском корабля с орбиты в ручном режиме в случае отказа автоматики, которая обычно выполняет процесс возвращения спускаемого аппарата с космонавтами на Землю.

По окончании экзаменационных тренировок межведомственная комиссия примет решение о рекомендации космонавтов и астронавтов к полету. Окончательное решение примет госкомиссия на Байконуре.

Тест на выживание: тренировка экипажа МКС в зимнем лесу
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКосмический экипаж отрабатывал действия после посадки в условиях лесисто-болотистой местности зимой.Копия спускаемого аппарата космического корабля, используемая участниками экипажа МКС-54/55 во время тренировки по выживанию в условиях лесисто-болотистой местности в зимний период
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Космический экипаж отрабатывал действия после посадки в условиях лесисто-болотистой местности зимой.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастник экипажа МКС-54/55, астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи в лесу во время тренировки по выживанию.Астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи во время тренировки по выживанию в зимнем лесу
© РИА Новости / Стрингер
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Участник экипажа МКС-54/55, астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи в лесу во время тренировки по выживанию.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники экипажа МКС-54/55 (слева направо): астронавт НАСА Рэндолф Брезник, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи, - в лесу во время тренировки по выживанию.Участники экипажа МКС-54/55 во время тренировки по выживанию в зимнем лесу
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники экипажа МКС-54/55 (слева направо): астронавт НАСА Рэндолф Брезник, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи, - в лесу во время тренировки по выживанию.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастник экипажа МКС-54/55, астронавт НАСА Рэндолф Брезник в лесу во время тренировки по выживанию в рамках отработки действий экипажей космических кораблей после посадки в условиях лесисто-болотистой местности в зимний период.Астронавт НАСА Рэндолф Брезник во время тренировки по выживанию в зимнем лесу
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участник экипажа МКС-54/55, астронавт НАСА Рэндолф Брезник в лесу во время тренировки по выживанию в рамках отработки действий экипажей космических кораблей после посадки в условиях лесисто-болотистой местности в зимний период.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастник экипажа МКС-54/55, астронавт НАСА Рэндолф Брезник в лесу во время тренировки по выживанию в рамках отработки действий экипажей космических кораблей после посадки в условиях лесисто-болотистой местности в зимний период.Астронавт НАСА Рэндолф Брезник во время тренировки по выживанию в зимнем лесу
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участник экипажа МКС-54/55, астронавт НАСА Рэндолф Брезник в лесу во время тренировки по выживанию в рамках отработки действий экипажей космических кораблей после посадки в условиях лесисто-болотистой местности в зимний период.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМеждународный экипаж справился с испытанием в заснеженном лесу и выполнил все поставленные инструкторами задачи.Астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи во время тренировки по выживанию в зимнем лесу
© РИА Новости / Стрингер
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Международный экипаж справился с испытанием в заснеженном лесу и выполнил все поставленные инструкторами задачи.
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