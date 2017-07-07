Китай развивает проект космических пусков с морской платформы

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай разрабатывает проект по осуществлению космических пусков ракет-носителей класса "Чанчжэн" (Великий поход") с морской платформы для коммерческих грузов, сообщил агентству Синьхуа представитель Корпорации аэрокосмической науки и технологии Китая (CASTC) Тан Яган.

Тан Яган отметил, что технология для запусков с моря не сложная, и специальные платформы можно построить на основе модификации крупных грузовых судов.

По его словам, Китай для этих целей будет использовать твердотопливные ракеты-носители, которые характеризуются уже хорошо испытанными технологиями и не требуют особых условий для пусков. Он добавил, что испытания технологии для таких пусков пройдут уже в этом году, а с 2018 года Китай рассчитывает начать предоставление соответствующего сервиса для иностранных клиентов. К тому времени ракета-носитель "Чанчжэн" сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту с наклонением от 0 до 10 градусов спутники весом 500 килограмм.

К настоящему моменту ракеты-носители класса "Чанчжэн" осуществили 60 коммерческих пусков для местных и иностранных клиентов.