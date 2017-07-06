Пенс уверен, что при Трампе "американские ботинки ступят на лицо Марса"

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заверил, что под руководством Трампа у США начнется нова эра американского лидерства в космосе и "американские ботинки ступят на лицо Марса".

"Под руководством президента Трампа Америка снова будет лидером в космосе Добро пожаловать в новую эпоху нашего лидерства в космосе", — сказал Пенс, выступая в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ранее указом президента Трампа Пенс был назначен главой воссозданного Национального совета по космосу.

"Наша страна вернется на Луну, и мы поставим американские ботинки на лицо Марса", — заверил вице-президент под аплодисменты работников НАСА.

Пенс пообещал, что существующие сложности будут "преодолены, и Америка снова будет лидировать в космосе для защиты интересов и национальной безопасности" страны". Пенс отметил, что администрация намерена поддерживать и поощрять взаимодействие НАСА и частных компаний.