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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: углеводородные моря Титана оказались необычно спокойными

17:1906.07.2017
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© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteФотография облаков и озер на поверхности ТитанаФотография облаков и озер на поверхности Титана
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Углеводородные моря и озера Титана оказались необычайно спокойными – на их поверхности отсутствуют волны, чья высота превышает один сантиметр, говорится в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

"Мы давно мечтаем об отправке зонда на Титан  для изучения его озер. Когда эта мечта будет осуществлена, то нам нужно понять, как можно безопасно приземлить аппарат на его поверхность и избежать сильных порывов ветра. Наши расчеты показывают,  что ветра над морями Титана вряд ли будут сильными, так как волны на их поверхности обладают скромной высотой", — рассказывает Сайрил Грима (Cyril Grima) из университета Техаса в Остине (США).

На данный момент Титан является единственной планетой Солнечной системы, кроме Земли, на чьей поверхности присутствуют озера и моря из жидкостей. За 12 лет работы на орбите Сатурна, зонд НАСА "Кассини" и спускаемый модуль "Гюйгенс" обнаружили десятки озер, рек и даже морей на Титане, а также открыли загадочные временные острова, периодически исчезающие и появляющиеся на поверхности морей.

Планета Титан
© NASA
Ученые: подземный океан Титана по уровню соли похож на Мертвое море

Точный химический состав этих озер, предположительно заполненных углеводородами, оставался тайной до прошлого года, когда ученые впервые оценили содержимое Лигеи, крупнейшего моря Титана, используя радар "Кассини". Его "воды", как оказалось, полностью состоят из метана, дно покрыто экзотической слизью из соединений азота, а берега представляют собой углеводородные болота.

© Cassini RADAR Team // C. Grima et al. / Earth and Planetary Science Letters 2017Три крупнейших углеводородных моря Титана
© Cassini RADAR Team // C. Grima et al. / Earth and Planetary Science Letters 2017
Три крупнейших углеводородных моря Титана

Как рассказывает Грима, недавно он разработал программу, которая позволяет оценивать то, как устроена та или иная поверхность, в том числе верхний слой морей, океанов и даже залежей снега, по снимкам и данным, которые ученые получают при помощи спутниковых или авиационных радаров.

Его друзья из Лаборатории реактивного движения НАСА узнали о создании этой программы и посоветовали ему использовать ее для анализа данных, которые собирал зонд "Кассини" во время сближений с Титаном и изучения трех его крупнейших морей – Лигеи, Кракена и Пунга.

Лигея, море на поверхности Титана, спутника Сатурна
© Фото : NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell
"Кассини" попробовал на вкус "воды" крупнейшего моря на Титане

Объединив усилия с научной командой "Кассини", Грима и его коллеги вычислили разницу в высоте самых высоких и самых низких участков этих трех углеводородных озер и определили, как сильно волны в морях Титана поднимаются над их поверхностью.

Как оказалось, поверхность всех трех "водоемов" была необычайно гладкой – волны в них не поднимались на высоту выше сантиметра, а для Лигеи и Кракена их высота не превышала и пяти миллиметров. Подобные волны, как отмечают ученые, не будут заметны невооруженному глазу человека, так как угол наклона их склонов составляет всего 1,1-2,4 градуса, а длина – около 20 сантиметров.

Последняя фотография морей Титана, полученная зондом Кассини
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" увидел "фонтаны" пузырьков в углеводородных морях Титана

Столь спокойный характер морей Титана, как считают ученые, говорит о том, что посадить спускаемый модуль на их поверхность будет гораздо проще, чем раньше предполагали планетологи. Кроме того, отсутствие больших волн говорит о том, что "сезон штормов" на Титане начинается не в начале лета, как считалось раньше, и что лето является идеальным временем для посадки автоматических станций на поверхность самой землеподобной луны Сатурна.

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