В ЦЕРН зарегистрировали новую частицу с двумя тяжелыми кварками

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая частица Ξcc++ (Xicc++) из семейства барионных с двумя тяжелыми кварками в своем составе обнаружена в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК), говорится в сообщении пресс-службы ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям).
Эксперты ЦЕРН заявляют, что открытие новой частицы с двумя тяжелыми кварками продвинет исследования в квантовой хромодинамике и даст шанс на обнаружение новых частиц подобного типа.
Эксперименты на БАК нацелены на раскрытие тайны того, как была создана вселенная. До обновления БАК использовался для доказательства существования Бозона Хиггса, также известного как "божественная частица".
Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.