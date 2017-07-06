В ЦЕРН зарегистрировали новую частицу с двумя тяжелыми кварками

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая частица Ξcc++ (Xicc++) из семейства барионных с двумя тяжелыми кварками в своем составе обнаружена в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК), говорится в сообщении пресс-службы ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям).

Новая частица содержит два с-кварка и один u-кварк. Обычные частицы — протоны и нейтроны — также содержат по три кварка, однако не два тяжелых сразу. Масса новой частицы составляет 3621 MeV, что в четыре раза тяжелее протона. Кварки взаимодействуют в ней на подобие бинарной планетарной системы, где тяжелые кварки выполняют роль звезд, вращающихся друг вокруг друга, а легкий кварк представляет собой планету, орбита которой идет вокруг двух солнц.

Существование такого типа бариона было предсказано рядом теорий, но впервые ученым удалось его подтвердить официально после повторного запуска коллайдера на скорости 13 TeV.

Эксперты ЦЕРН заявляют, что открытие новой частицы с двумя тяжелыми кварками продвинет исследования в квантовой хромодинамике и даст шанс на обнаружение новых частиц подобного типа.

Эксперименты на БАК нацелены на раскрытие тайны того, как была создана вселенная. До обновления БАК использовался для доказательства существования Бозона Хиггса, также известного как "божественная частица".

Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.