Ученые: Сахара может полностью "позеленеть" через столетие

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Окраины и засушливые регионы Сахары могут в ближайшие сто лет "позеленеть" и превратиться в саванну в результате резкого повышения уровня осадков, связанного с глобальным потеплением, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Earth System Dynamics.

"Глобальное потепление может вызывать действительно радикальные перестройки климата. В большинстве регионов мира оно вызывает засухи и снижает урожайность сельхозкультур, но в сухом Сахеле, на окраине Сахары, оно наоборот, улучшит ситуацию с доступом к воде и сделает его пригодным для животноводства и сельского хозяйства", — рассказал Якоб Шеве (Jacob Schewe) из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Пустыня Сахара, крупнейшее безводное и почти безжизненное место на Земле после Антарктиды и Арктики, не всегда была покрыта песками. В относительно недавнем прошлом, всего 10 и примерно 30-50 тысяч лет назад, Сахара представляла собой гигантскую зеленую равнину, покрытую травянистыми растениями и кустарниками. "Зеленая" Сахара, как считают сегодня антропологи, помогла нашим предкам покинуть Африку и распространиться по всей Земле.

За последние несколько миллионов лет, как рассказывает Шеве, Сахара несколько раз "зеленела" и превращалась назад в пустыню, меняя свой облик вместе с колебаниями климата Земли, порожденными как флуктуациями в уровне СО2 в атмосфере, так и различными геологическими процессами.

Сегодня климат меняется столь же быстро, как в те времена, когда Сахара превращалась в саванну или в пустыню, что заставило Шеве и его коллегу Андерса Леверманна (Anders Levermann) проверить, как будет выглядеть пустыня и ее южные окраины, так называемый Сахель, в ближайшие сто лет.

Для этого ученые создали 30 разных климатических моделей, учитывавших то, как поменяется круговорот течений в океане и ветров в атмосфере над Африкой при дальнейшем повышении среднегодовых температур.

Примерно треть этих моделей показывает, что Сахара будет получать примерно на 40-300% больше осадков к 2100 году, причем это повышение произойдет почти молниеносно, буквально за пять лет или меньше, после перехода климатической системы через определенный температурный порог. В результате этого территория Чада, Нигера, Мавритании, Мали и многих других пустынных стран Африки будет покрыта саваннами или тропическими лесами, и будет получать столько же осадков, как страны тропической Африки.

Причиной всех этих изменений послужит то, что глобальное потепление изменит характер движения муссонов у берегов Африки и "сдвинет" их в сторону Сахеля в частности и всей Сахары в целом. Кроме того, рост температуры заставит воды Атлантики быстрее испаряться, что усилит муссоны и заставит их переносить больше влаги в сторону континента. Это, в свою очередь, повысит разницу в температурах между сушей и океаном и заставит ветра двигаться еще быстрее и переносить еще больше воды на сушу.

Схожие сценарии развития событий сразу в нескольких моделях, как отмечают Шеве и Леверманн, говорят о том, что Сахара действительно может "позеленеть" уже в текущем столетии, если рост температур воздуха и вод мирового океана не прекратится. Эти изменения, хотя они и будут благоприятными, затронут жизни свыше 100 миллионов людей, живущих в Сахеле и в Сахаре, и, как подчеркивают климатологи, власти этих стран должны быть готовы к подобным резким переменам.

"Мы пока не знаем, какими точно будут последствия от этого события, это выходит далеко за пределы нашего исследования. С другой стороны, представьте себе зеленый Сахель и зеленую Сахару. Сам масштаб таких изменений поражает воображение, и этот регион Африки станет первой точкой на Земле, где подобные перемены произойдут совсем скоро", — заключает Леверманн.