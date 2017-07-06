По черепу мумии восстановлен облик древней правительницы в Перу

МОСКВА, 6 июл – РИА новости. Министр культуры Перу Сальвадор дель Солар представил восстановленную с помощью новых научных технологий скульптуру Леди Као – знаменитой мумии, найденной в 2005 году. По данным исследований, эта женщина жила примерно 1700 лет назад и умерла в возрасте 20-25 лет ввиду осложнения после родов. Она была одной из правительниц долины северного побережья Перу, обладая также и религиозной властью. Леди Као была погребена вместе с символами власти и регалиями культуры Моче, доколумбовой цивилизации в Южной Америке, существовавшей с I по VIII век на побережье Перу.

Культура Моче еще не имела письменности, но владела обработкой металлов. Помимо золота и серебра они умели обрабатывать медь. В целом, по технологиям эта культура была сопоставима с медным и бронзовым веком в Европе и на Ближнем Востоке. По данным исследований нередко высокие позиции у Моче занимали женщины.

Лицо Леди Као было восстановлено при помощи специалистов компании Faro, которые отсканировали череп мумии и провели судебно-медицинскую реконструкцию лица, придавая ему точность вплоть до миллиметра.

Лицо было отсканировано с помощью лазерного 3D-сканера, благодаря чему были созданы облако точек или полигональная сетка, из которой можно сформировать конструкцию, которая станет основой скульптуры. Имя трехмерное изображение головы, специалисты — мышца за мышцей – восстановили лицо, используя также фотоархив с женщинами, проживающими сегодня в этой области.Также перуанскими историками была проведена научно-исследовательская работа, согласно которой было выяснено, что Леди Као имела темную кожу и длинные черные волосы, зачесанные в две косы. Кроме того, по мумии видно, что руки и ноги Леди Као покрыты татуировками, среди которых пауки, змеи и звездные фигуры, считающиеся священными элементами в культуре Моче. Все это отражено в восстановленном скульптурном изображении.