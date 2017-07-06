ЕКА: миссия России и ЕС готова полететь к Меркурию в октябре 2018 года

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Международная миссия BepiColombo "полностью готова" к запуску и будет отправлена к Меркурию в начале октября 2018 года, сообщил Йоханнес Бенкхофф, научный руководитель программы в Европейском космическом агентстве.

"Задержки в реализации нашего проекта, благодаря которым нас успели обогнать США с их зондом MESSENGER, были связаны с тем, что мы очень тщательно готовились к полету в эту гигантскую космическую "печь для пиццы". Нам пришлось несколько раз переделывать весь проект из-за перегрева компонентов зонда, поменять ракету-носитель на более тяжелую из-за выросшей массы, и решить массу других проблем. Только теперь мы можем с уверенностью сказать, что мы готовы к полету и отправимся к Меркурию в октябре 2018 года", — заявил ученый, отвечая на вопросы журналистов.

Проект BepiColombo, названный так в честь итальянского математика Джузеппе Коломбо, был инициирован в ЕКА в 2009 году, однако планы по созданию меркурианского зонда существовали в Европейском космическом агентстве еще в 1980 годах. Изначально планировалось, что BepiColombo будет запущен к Меркурию в 2014 году, однако многочисленные задержки и аварии при сборке зонда сдвинули его пуск на октябрь 2018 года. Сегодня представители ЕКА официально подтвердили эту дату и уверили публику в том, что она больше не будет сдвигаться.

На борту зонда MPO, российско-европейской части BepiColombo, будет установлено 11 научных инструментов, предназначенных для раскрытия тайн устройства недр и поверхности Меркурия, многие из которых были обозначены "предшественником" европейской миссии, американским зондом MESSENGER, проработавшим на орбите Меркурия четыре года. Одной из главных целей MPO, по словам Бенкхоффа, будет подтверждение наличия воды на Меркурии и поиск следов геологической активности, намеки на которые были найдены при помощи MESSENGER.

Два этих прибора будут изготовлены при участии российской стороны. Первым из них является гамма-спектрометр MGNS, похожий по устройству и принципам работы на нейтронные детекторы LEND, DAN и HEND, установленные на марсоходе Curiosity и зондах LRO и "Марс-Одиссей". Как и три этих прибора, он был создан научной группой Игоря Митрофанова из Института космических исследований РАН. MGNS, как рассказывал Митрофанов РИА "Новости", поможет ученым искать следы воды на Меркурии и изучать устройство его недр.

Помимо MGNS, ученые из ИКИ принимали участие в разработке французского прибора PHEBUS, предназначенного для изучения химического состава экзосферы Меркурия – разреженной газовой оболочки, состоящей из ионов натрия и ряда других металлов.

Помимо MPO, к Меркурию в рамках миссии BepiColombo отправится еще и японский зонд MMO, который будет изучать тайны магнитного поля Меркурия и попытается выяснить, как оно возникло и почему оно наклонено сильно "вбок" по сравнению с осью вращения планеты.

На настоящий момент, как добавил Ульрих Райнингсхаус (Ulrich Reininghaus), руководитель миссии BepiColombo в ЕКА, зонд MPO уже успешно пережил часть вибрационных и электрических тестов, и до конца года он пройдет еще две крупных проверки. Участники миссии уверены в том, что проверка и окончательная сборка BepiColombo будет завершена к 8 марта 2018 года, и зонд будет готов к отправке в космос в октябре 2018 года с космодрома Куру. В общей сложности зонд проведет в космосе семь лет, прежде чем он прибудет к Меркурию в декабре 2025 года.