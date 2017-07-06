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РИА Наука
РИА Наука

Биологи раскрыли необычную связь между обонянием и ожирением

11:4906.07.2017
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© Фото : Alexxai KravitzХудая и толстая мышьХудая и толстая мышь
© Фото : Alexxai Kravitz

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Отключение рецепторов обоняния внутри носа мышей заставило их похудеть, несмотря на то, что они ели столько же пищи, как и их тучные сородичи, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

"Органы чувств играют важную роль в метаболизме тела. То, как много лишних килограммов мы набираем, зависит не только от того, как много калорий мы потребляем, но и от того, как мы ощущаем эти калории. Если это открытие найдет подтверждение в опытах на людях, то тогда мы сможем создать лекарство, которое не блокирует само обоняние, но мешает работе тех метаболических цепочек, которые с ним связаны", — заявил Эндрю Диллин (Andrew Dillin) из университета Калифорнии в Беркли (США).

В соответствии с данными ВОЗ, примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения в то время достигнет 17%, а число людей с лишним весом – около 46%.

Дегустационные ряды
© РИА Новости / Лариса Саенко
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По этой причине ученые последние 10-15 лет активно изучают то, как развивается ожирение и какие цепочки нервных клеток  или молекулы гормонов можно использовать для того, чтобы заставить организм сжигать лишнюю энергию или лишить человека тяги к перееданию.  Часть из таких цепочек и молекул была найдена в мозге, а другие – в периферийных органах, таких как печень.

Диллин и его коллеги расширили число органов, потенциально "замешанных" в развитии ожирения, обнаружив необычную связь между носом и метаболизмом, которая выходит далеко за рамки связи между запахом пищи и желанием ее съесть.

Изначально, как рассказывают ученые, они просто изучали то, как поменяются аппетиты и поведение мышей, обонятельные рецепторы которых были модифицированы таким образом, что их можно было отключить в любой момент времени, используя токсин дифтерийной палочки.

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Как и ожидали ученые, "отключение" обоняния действительно привело к сбросу лишнего веса – их масса снизилась на 16% за несколько недель эксперимента, однако совсем не по тем причинам, которые ожидали увидеть авторы статьи.

Вопреки их ожиданиям, мыши не стали есть меньше из-за исчезновения способности ощущать запах пищи, но при этом их организм начал активнее сжигать жир. Кроме того, они начали вести себя гораздо активнее, чем их тучные сородичи, питавшиеся жирной пищей и обладавшие нормальным нюхом.

Открыв столь необычную взаимосвязь между обонянием и ожирением, ученые попытались раскрыть механизм ее работы, изучая то, что изменилось в работе обонятельных клеток после блокировки рецепторов. Как оказалось, органы обоняния напрямую связаны с той частью нервной системы, которая управляет работой бурых жировых клеток, в которых организм сжигает лишнюю энергию.

Девушка на диете
© Fotolia / Subbotina Anna
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Соответственно, если обонятельные рецепторы не работают, то тогда они не сдерживают активность этих клеток, и они могут сжигать максимальное количество энергии, которое им доступно. Единственным недостатком этого процесса "ускоренного похудания" является то, что отключение клеток носа ведет к повышению уровня стресса и нагрузки на сердце.

Тем не менее, по мнению Диллина, подобная терапия может помочь людям с крайними формами ожирения избавиться от лишнего веса, не прибегая к хирургическим операциям, которые обычно им предлагают и которые могут повредить организму не меньше, чем высокий уровень стресса.

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