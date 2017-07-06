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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы выяснили, у каких звезд формируются аналоги Земли

10:5106.07.2017
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© Фото : NASA/JPL-CaltechЭкзопланета HD 219134bЭкзопланета HD 219134b
© Фото : NASA/JPL-Caltech

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Наблюдения за уже открытыми экзопланетами помогли ученым выяснить, что вероятность формирования крупных и малых планет у разных звезд не является случайной и что она зависит от того, как много "металлов", элементов тяжелее водорода и гелия,  содержит в себе светило, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Изучив уже опубликованные данные по экзопланетам, мы обнаружили, что гигантские планеты, подобные Юпитеру и его "большим братьям", чья масса в тысячи раз больше, чем у Земли, формируются совсем в других условиях, нежели небольшие двойники Земли и малые газовые гиганты. Существуют две обособленные популяции планет", — рассказывает Вардан Адибекян из университета Порто (Португалия).

За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие – на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.

Землеподобная планета у красного карлика в представлении художника
© NASA/JPL-Caltech
"Кеплер" нашел десять новых возможных двойников Земли

Адибекян и его коллеги раскрыли необычную закономерность в формировании и тех, и других небесных тел, проанализировав свойства более чем 3,5 тысяч экзопланет, открытых в последние годы орбитальным телескопом "Кеплер", наземным инструментом HARPS и рядом других обсерваторий.

Изучая свойства газовых гигантов, не уступающих по размерам Юпитеру и гораздо больших его, они заметили, что вероятность открытия крупных и небольших газовых гигантов в окрестностях той или иной звезды не была случайной.

В частности, большие "кузены" крупнейшей планеты Солнечной системы, чья масса превышала юпитерианскую примерно в четыре раза, чаще всего встречались у звезд, в чьих недрах почти отсутствовали астрономические "металлы", элементы тяжелее водорода и гелия. Как правило, чем "чище" была звезда, тем больше был шанс открытия у нее действительно больших газовых гигантов и тем больше были их средние размеры.

Так художник представил себе татуин Kepler-453
© Фото : Mark Garlick
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Аналогичным образом, небольшие планеты, подобные Юпитеру и менее крупным газовым гигантам, возникали в окрестностях звезд, чьи недра содержали столько же "металлов", как и Солнце, или больше.

Похожие, но менее значимые связи существовали и между орбитами планет и химическим составом звезд – в среднем, чем меньше "металлов" содержала звезда, тем сильнее были удалены  планеты от нее. Как признают ученые, этот тренд был достаточно слабым и его еще предстоит подтвердить в ходе наблюдений за более крупным набором планет и звезд.

Подобное четкое разграничение в массах крупных планет, как считают ученые, говорит о том, что они формируются по двум разным сценариям. Небольшие планеты, похожие по массе и размерам на Юпитер, возникли в результате скопления газа на поверхности каменистого "зародыша", похожего по размерам и плотности на Землю, а крупные газовые гиганты – в результате прямого гравитационного коллапса части газа в протопланетном диске из-за появления в нем участков с аномально высокой плотностью.

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет

Все это, как отмечают Адибекян и его коллеги, может указывать на то, почему "кузены" Земли и другие небольшие планеты чаще формируются в окрестностях красных карликов и других небольших звезд, чьи недра обычно содержат больше "металлов", чем крупные звезды. Если астрономам удастся это подтвердить, то тогда у них появится новый способ ограничить число звезд, у которых следует ожидать открытия полноценных двойников Земли.

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