Китайский спутник "Чжунсин-9А" вышел на орбиту после неудачного запуска

ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Неудачно запущенный в середине июня китайский коммуникационный спутник "Чжунсин-9А" вышел на заданную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.

Центр космических запусков города Сичан китайской провинции Сычуань 19 июня осуществил неудачный запуск коммуникационного спутника "Чжунсин-9А". Как сообщала корпорация аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), специалистам не удалось вывести спутник на заданную орбиту. Сотрудники CASC пытались скорректировать траекторию аппарата и вывести его на нужную орбиту.

"Коммуникационный спутник "Чжунсин-9А" вышел на заданную орбиту спустя две недели после запуска", — говорится в сообщении агентства. Спутник провел десять корректировок с помощью двигателей управления на борту и в среду достиг заданной орбиты 100,4 градуса восточной долготы над экватором.

По данным агентства, расследование показало, что неполадки возникли на рулевом двигателе ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" во время третьей стадии запуска.