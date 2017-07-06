ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Дальневосточные ученые запустили уникальный вычислительный комплекс, который способен выполнять 55 триллионов операций в секунду, сообщает Федеральное агентство научных организаций.

"Это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в секторе науки и образования России, ориентированная на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Она установлена в центре коллективного пользования "Центр данных ДВО РАН". Новый суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 триллионов операций в секунду", — говорится в сообщении.

Машину запустили ученые вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук при поддержке Федерального агентства научных организаций.

Ресурсы суперкомпьютера будут нацелены на исследования и разработку алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений, а также выполнение расчетов пользователей с применением авторских алгоритмов и существующих пакетов прикладных программ, которые уже адаптированы под новую архитектуру.

Кроме этого, будет накоплен ценный опыт практического применения подобных вычислительных систем, что позволит выработать рекомендации по его использованию в других суперкомпьютерных центрах России.

"Для нас новое оборудование не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами ИТ-отрасли — компаниями IBM и Nvidia, которые помогают нам осваивать новые современные технологии и системы", — отметил директор академического вычислительного центра Сергей Смагин.

Планируется, что совместно с IBM будет создан центр компетенции в сфере развития вычислительных и аналитических платформ на основе открытых технологических стандартов, развиваемых международным консорциумом OpenPOWER. "Это крайне важная задача, решение которой должно минимизировать преграды для ученых при использовании гибридных вычислительных систем и таких технологий, как машинное обучение, искусственный интеллект и многое другое", — добавил он.

Дальневосточный вычислительный центр — участник инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края, куда также входят "Гражданские самолеты Сухого", Амурский и Хабаровский судостроительные заводы. Институт планирует задействовать полученные знания и ресурсы в производстве.