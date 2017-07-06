США
6.076 июля03:20МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли секрет рождения планет у "мертвых" звезд

03:1706.07.2017
070
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе процесс формирования планет у пульсаровТак художник представил себе процесс формирования планет у пульсаров
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Планеты могут формироваться в окрестностях пульсаров и других "мертвых" звезд благодаря тому, что эти бывшие светила движутся по Галактике со сверхвысокой скоростью и "собирают" пыль и газ, встречающиеся им по пути. Об этом рассказали астрономы, выступавшие на ежегодной конференции Королевского астрономического общества Британии.

"Мы стали искать "стройматериалы" для этих планет сразу же после того, как они были открыты. Мы наблюдали за пульсаром Геминга в созвездии Близнецов в 800 световых годах от Земли. В 1997 году в его окрестностях была найдена планета, однако впоследствии в ее существовании начали сомневаться. Ситуация резко изменилась после того, как я проанализировала наши данные и попытался получить ее фотографию", —  рассказывает Джейн Гривс (Jane Greaves) из университета Кардиффа (Великобритания).

За последние годы планетологи открыли почти две тысячи планет за пределами Солнечной системы, практически все из которых вращаются вокруг "нормальных" светил. Что интересно, первые экзопланеты были открыты не у "двойника" Солнца или красного карлика, а в окрестностях пульсара PSR B1257+12 в 1994 году. Еще две подобные планеты были найдены у пульсара PSR B1620-26 в 2000 году.

Пульсар и вращающаяся вокруг него планета глазами художника
© Фото : NASA/JPL-Caltech
Астрономы: планеты у пульсаров оказались крайне большой редкостью

Несмотря на 20 лет поисков, как сейчас констатируют ученые, других экзопланет в окрестностях известных и близких к нам пульсаров, кроме гипотетической планеты-"алмаза" у пульсара PSR J1719-1438 в созвездии Змеи, ученым так и не удалось найти. Это заставило многих планетологов задуматься, откуда берутся эти планеты.

Первая проблема, как рассказывает Гривс, заключается в том, что все пульсары возникают в результате взрывов сверхновых, которые, в принципе, должны полностью уничтожать или "катапультировать" все планеты, вращавшиеся вокруг умирающей звезды. Повторное образование планет из облаков раскаленного газа и пыли, окружающего пульсар, планетологи считали маловероятным событием, так как почти все останки бывшей звезды будут выброшены ударной волной сверхновой в межзвездную среду.

Пульсар и вращающаяся вокруг него планета глазами художника
© NASA/JPL-Caltech
Астрономы из России узнали, как пульсары раскручивают свой "пропеллер"

Гривс и ее коллеге Уэйну Холланду удалось раскрыть достаточно необычный механизм формирования подобных планет, наблюдая за пульсаром Геминга, открытым в середине 1960 годов советскими астрономами из Пулковской обсерватории.

Для этих наблюдений ученые использовали не радиотелескопы, а их микроволновых "кузенов", способных видеть даже самые холодные и невидимые для нас частицы пыли и молекулы газов. Используя подобные устройства, Гривс и Холланд надеялись увидеть следы планеты, о которых писали ученые в 1997 году.

То, что им удалось открыть, не было ни планетой, ни следами резких "торможений" во вращении пульсара, как считали скептики, не верившие в существование планеты у Геминга. Проанализировав картинку несколько раз и убедившись, что она не является плодом их воображения или графическими артефактами, британские астрономы поняли, что они видят дугу ударной волны, возникшую в результате движения пульсара через межзвездную среду.

Звезда-коричневый карлик спектрального класса Т
© NASA
Планетологи нашли планету-"юлу", день на которой длится 17 минут

"Геминга движется невероятно быстро через нашу Галактику, заметно превышая скорость, с которой движется звук и акустические волны через облака межзвездного газа. Мы предполагаем, что материя "застревает" в ударной волне, порождаемой движущимся пульсаром, и часть ее пылинок в сторону звезды и формирует протопланетный диск", — продолжает Гривс.

Масса этих пылинок, по расчетам астрономов, в несколько раз превышает вес Земли, чего должно быть достаточно для формирования планет. В ближайшее время ученые планируют проверить свои подозрения, используя мощнейший микроволновый телескоп мира, чилийскую обсерваторию ALMA в пустыне Атакама.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена