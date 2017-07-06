Астрономы раскрыли секрет рождения планет у "мертвых" звезд

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Планеты могут формироваться в окрестностях пульсаров и других "мертвых" звезд благодаря тому, что эти бывшие светила движутся по Галактике со сверхвысокой скоростью и "собирают" пыль и газ, встречающиеся им по пути. Об этом рассказали астрономы, выступавшие на ежегодной конференции Королевского астрономического общества Британии.

"Мы стали искать "стройматериалы" для этих планет сразу же после того, как они были открыты. Мы наблюдали за пульсаром Геминга в созвездии Близнецов в 800 световых годах от Земли. В 1997 году в его окрестностях была найдена планета, однако впоследствии в ее существовании начали сомневаться. Ситуация резко изменилась после того, как я проанализировала наши данные и попытался получить ее фотографию", — рассказывает Джейн Гривс (Jane Greaves) из университета Кардиффа (Великобритания).

За последние годы планетологи открыли почти две тысячи планет за пределами Солнечной системы, практически все из которых вращаются вокруг "нормальных" светил. Что интересно, первые экзопланеты были открыты не у "двойника" Солнца или красного карлика, а в окрестностях пульсара PSR B1257+12 в 1994 году. Еще две подобные планеты были найдены у пульсара PSR B1620-26 в 2000 году.

Несмотря на 20 лет поисков, как сейчас констатируют ученые, других экзопланет в окрестностях известных и близких к нам пульсаров, кроме гипотетической планеты-"алмаза" у пульсара PSR J1719-1438 в созвездии Змеи, ученым так и не удалось найти. Это заставило многих планетологов задуматься, откуда берутся эти планеты.

Первая проблема, как рассказывает Гривс, заключается в том, что все пульсары возникают в результате взрывов сверхновых, которые, в принципе, должны полностью уничтожать или "катапультировать" все планеты, вращавшиеся вокруг умирающей звезды. Повторное образование планет из облаков раскаленного газа и пыли, окружающего пульсар, планетологи считали маловероятным событием, так как почти все останки бывшей звезды будут выброшены ударной волной сверхновой в межзвездную среду.

Гривс и ее коллеге Уэйну Холланду удалось раскрыть достаточно необычный механизм формирования подобных планет, наблюдая за пульсаром Геминга, открытым в середине 1960 годов советскими астрономами из Пулковской обсерватории.

Для этих наблюдений ученые использовали не радиотелескопы, а их микроволновых "кузенов", способных видеть даже самые холодные и невидимые для нас частицы пыли и молекулы газов. Используя подобные устройства, Гривс и Холланд надеялись увидеть следы планеты, о которых писали ученые в 1997 году.

То, что им удалось открыть, не было ни планетой, ни следами резких "торможений" во вращении пульсара, как считали скептики, не верившие в существование планеты у Геминга. Проанализировав картинку несколько раз и убедившись, что она не является плодом их воображения или графическими артефактами, британские астрономы поняли, что они видят дугу ударной волны, возникшую в результате движения пульсара через межзвездную среду.

"Геминга движется невероятно быстро через нашу Галактику, заметно превышая скорость, с которой движется звук и акустические волны через облака межзвездного газа. Мы предполагаем, что материя "застревает" в ударной волне, порождаемой движущимся пульсаром, и часть ее пылинок в сторону звезды и формирует протопланетный диск", — продолжает Гривс.

Масса этих пылинок, по расчетам астрономов, в несколько раз превышает вес Земли, чего должно быть достаточно для формирования планет. В ближайшее время ученые планируют проверить свои подозрения, используя мощнейший микроволновый телескоп мира, чилийскую обсерваторию ALMA в пустыне Атакама.