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РИА Наука
РИА Наука

Поцелуй через микроскоп: какие микробы живут в полости рта

12:2306.07.2017
(обновлено: 12:26 06.07.2017)
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© Fotolia / frameworks2014ПоцелуйПоцелуй
© Fotolia / frameworks2014

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Поцелуй как важный знак выражения эмоций так прочно вошел в различные человеческие ритуалы, что с некоторого времени на всей планете 6 июля ежегодно отмечается Всемирный день поцелуя. Более того, некоторые ученые решили повнимательнее присмотреться к этому ритуалу, создав новую науку — филематологию, дисциплину, изучающую фундаментальные физиологические и психологические особенности поцелуя.

Влюбленная пара. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В частности, изучаются "микробные пейзажи" людей, не состоящих в близких отношениях и, напротив, активно целующихся на протяжении минут, часов и даже дней. Микробный пейзаж — это понятие, характеризующее особенности ассоциации микроорганизмов при их взаимодействии друг с другом и окружающей средой. Выяснено, что у каждого человека есть свой "микробный пейзаж", который имеет различный состав в зависимости от месторасположения на теле.

Здесь для ученых особенно интересен процесс поцелуя, так как задействуется самая густонаселенная с точки зрения распределения микробной флоры область. Ведь в полости рта находится больше различных видов бактерий, чем в остальных отделах желудочно-кишечного тракта, и это количество, по данным разных авторов, составляет от 160 до 300 видов! Получается, что с точки зрения микробной заселенности рот — самое грязное место человеческого тела.

Так в представлении художника наночастицы разрушают бактерию
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Наночастицы металла очистят полость рта от бактерий
Во время глубокого поцелуя происходит активный обмен микроорганизмами: всего за 10 секунд инициируется обмен 80 миллионами бактерий. А если лобзания регулярны, то в результате микробных "разборок" устанавливается равновесие — сходство микробного пейзажа у обоих влюбленных. Однако для такого микробного сходства, как подсчитали ученые, нужно предаваться глубокому поцелую не реже девяти раз в день.

Кто же подвергается гонениям или, наоборот, завоевывает все большее пространство в результате длительных поцелуев? Экосистема полости рта очень сложна, она состоит из местных микроорганизмов, имеющих "постоянную прописку" (аутохтонная микрофлора), и "понаехавших" из разных уголков человеческого тела (аллохтонная микрофлора).

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаМикрофлора полости рта при наличии кариеса
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Микрофлора полости рта при наличии кариеса

Это бактерии (спирохеты, риккетсии, кокки и другие), грибы (в том числе актиномицеты), простейшие и вирусы. Каждый занимается своим делом: кто-то участвует в переваривании пищи, кто-то помогает иммунитету, сражаясь с патогенной флорой, кто-то, наоборот, вредит, вызывая стоматологические заболевания.  
По данным разных авторов, содержание бактерий в ротовой жидкости колеблется от 43 миллионов до 5,5 миллиарда  в одном миллилитре. Микробная концентрация в бляшках зубного налета и десневых бороздках (углубление между краем десны и поверхностью зуба) еще в 100 раз выше. Это примерно 200 миллиардов микробных клеток в одном грамме пробы! Тут можно найти и "местные" микроорганизмы, и микробы-"регионалы", причем разные виды, которые, как и в природных экосистемах, предпочитают жить в определенных закоулках ротовой полости.

© Фото : public domainБактерии Streptococcus mutans
© Фото : public domain
Бактерии Streptococcus mutans

Как известно, среди бактерий во рту преобладают стрептококки — это 30-60% всей микрофлоры. Так вот, свою "географическую специализацию" имеет Streptococcus mitior (или Streptococcus mitis) — он облюбовал эпителий щек, Streptococcus salivarius любит жить на сосочках языка, а Streptococcus mutans располагается обычно на поверхности зубов. Найти для микробиолога "мутанса" на щеках — это то же самое, что встретить утконоса в Балтийском море.
Кроме того, во рту прекрасно себя чувствуют спирохеты — бактерии с длинными тонкими спирально закрученными клетками.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаДвижение анаэробной спирохеты в среде
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Движение анаэробной спирохеты в среде

Спирохеты заселяют ротовую полость с момента прорезывания временных зубов у ребенка и с того времени становятся постоянными ее обитателями. Так как спирохеты являются очень подвижными бактериями, они очень оживляют "микробный пейзаж", совершая сгибательные, вращательные, прямолинейные и сокращательные движения.
Вездесущие грибы также практически всегда присутствуют в полости рта здорового человека. Обычно это актиномицеты — или, как их называли раньше, "лучистые грибки". Внешне они сходны с нитевидными грибами: состоят из тонких ветвящихся гифов, которые, переплетаясь, образуют видимый глазом мицелий.

© Фото : Public domainАскомицет
© Фото : Public domain
Аскомицет

Так как же выглядит поцелуй через микроскоп? Можно представить себе миллиарды нитевидных образований, изгибающихся спирохет и других бактерий, которые перемещаются из одного организма в другой, образуя по ходу новые оазисы жизни. Однако думать об этом во время упоительного поцелуя не стоит. Даже микробиологам.

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