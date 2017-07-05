Крупнейший в мире рентгеновский лазер XFEL официально откроют 1 сентября

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Официальное открытие крупнейшего в мире рентгеновского лазера XFEL, предназначенного для получения новых данных об устройстве материи на уровне атомов, и в создание которого большой вклад внесла Россия, состоится 1 сентября в Гамбурге, сообщила пресс-служба Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Европейский лазер на свободных электронах XFEL (X-ray Free-Electron Laser) — уникальный научный проект, в котором участвуют 14 стран. На XFEL будут получены исключительно яркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, что даст ученым новое понимание строения атома, а также процессов, происходящих в наномире.

С помощью XFEL ученые в реальном времени смогут изучать структуру биологических молекул и различных веществ, следить за сверхбыстрыми химическими процессами. Это даст возможность лучше понять природу вещества и научиться конструировать принципиально новые материалы с заданными свойствами.

Четвертого мая нынешнего года участники коллаборации XFEL заявили о первом успешном включении излучателя и выработке первых пучков излучения.

"Члены совета XFEL – высшего управляющего органа проекта – пришли к выводу, что в настоящее время достигнуты условия, позволяющие начать эксплуатацию установки. Официальное открытие международной мегаустановки XFEL состоится 1 сентября, а первые пользователи — ученые начнут свои исследования через несколько недель после этого", — говорится в сообщении Курчатовского института.

Участие России в проекте является крайне важным с точки зрения интеллектуального вклада, а также технического и финансового участия. Российские сотрудники – вторые после германских коллег по числу научных сотрудников в штате XFEL. Также россияне входят в тройку лидеров по числу заявок на первые эксперименты на пучке. Российские исследования на XFEL в значительной степени идут в рамках национальной программы, подготовленной под научным руководством Курчатовского института.